Агент Бабаев заявил о кризисе «Вашингтона Кэпиталз»

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Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, отметив, что проблема есть у команды в целом, а не у её игроков.
«Какой-то период не набирать очки – нормальное явление для хоккеистов. Никаких проблем в этом нет. В прошлом году у Никиты Кучерова было то же самое, потом он свои очки набрал. Всё встанет на свои места. Кризис у «Вашингтона» идет давно. Нужно делать ротацию, менять игроков, что-то должно происходить. Посмотрим – у команды новый тренер и могут быть какие-то изменения», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Бабаев.Он добавил, что многим игрокам, по сути, нужно сменять обстановку, однако зачастую решение об этом принимает именно клуб и тренер, невзирая на желания спортсменов. Этот фактор также может сказываться на игре команды.
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