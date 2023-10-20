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Агент Бабаев заявил о кризисе «Вашингтона Кэпиталз»

20 октября 2023, 15:30
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, отметив, что проблема есть у команды в целом, а не у её игроков.

«Какой-то период не набирать очки – нормальное явление для хоккеистов. Никаких проблем в этом нет. В прошлом году у Никиты Кучерова было то же самое, потом он свои очки набрал. Всё встанет на свои места. Кризис у «Вашингтона» идет давно. Нужно делать ротацию, менять игроков, что-то должно происходить. Посмотрим – у команды новый тренер и могут быть какие-то изменения», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Бабаев.

Он добавил, что многим игрокам, по сути, нужно сменять обстановку, однако зачастую решение об этом принимает именно клуб и тренер, невзирая на желания спортсменов. Этот фактор также может сказываться на игре команды.

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#спорт
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#клуб
#кризис
#хоккей
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Тренер Канарейкин: регресс «Вашингтона» негативно влияет на Овечкина
20 октября 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин заявил, что ослабление «Вашингтон Кэпиталз» вредит хоккеисту Александру Овечкину.
«Ослабление команды не идёт на пользу Овечкину. Результат будет меняться, надо набраться терпения, чтобы дождаться побед. Здесь на Овечкина как на лидера и ветерана ложится дополнительная ответственность. И, кроме того, Александр умеет и любит забивать. Команда должна работать под ним, а он уже как наконечник копья решает судьбу матчей», — заявил в беседе с Газета.ру Канарейкин.

Ранее известный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, отметив, что проблема есть у команды в целом, а не у её игроков.

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#тренер
#хоккей
#спорт
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Под Можайском пройдёт перенесённый из-за непогоды экологический велозаезд Gran Fondo
20 октября 2023, 15:35

Фото: Istockphoto / dimamorgan12

22 октября в Можайском городском округе состоится экологический велозаезд «ЧистоВело», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Заезд станет четвёртым стартом серии Gran Fondo в Подмосковье в этом сезоне.
Изначально экологический велозаезд должен был пройти ещё 8 октября, однако был перенесён из-за плохой погоды.
 
Мероприятие серии Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны. В центре поля расположено главное здание военно-исторического музея.
 
В рамках заезда будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон» и организован раздельный сбор отходов, пройдут экопросветительские мероприятия.
 
Для участников подготовили четыре дистанции – 10 км для детей вместе с родителями, 20, 40 и 60 км - для взрослых. На трассе организуют точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.

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#минспорт мо
#велосипед
#можайск
#подмосковье
#московская область
#зож
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Булыкин назвал «Локомотив» фаворитом в игре с «Динамо»
20 октября 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/matimix

Экс-футболист сборной России и клубов РПЛ Дмитрий Булыкин отметил, что в матче 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» фаворитом всё-таки является первый.
«В этом матче «Локомотив» выглядит фаворитом, но дерби — всегда непредсказуемо. На бумаге одно, а на поле всё иначе. Обеим командам нужны очки, они будут биться. Нас ждёт очень интересный матч, жду много голов. У «Локомотива» и «Динамо» есть проблемы в игре, конечно, но будет интересно посмотреть, кто лучше использует свои моменты в этом матче», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Отметим, что встреча «Локомотива» и «Динамо» пройдёт в эту субботу, 21 октября.

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#спорт
#матч
#встреча
#футбол
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МОК ответил на обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России
20 октября 2023, 14:45

Фото: istock / SerrNovik

Международный олимпийский комитет ответил на заявления президента РФ Владимира Путина об этнической дискриминации российских и белорусских спортсменов. Информацию об этом этом сообщает NTB.

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», — заявили в МОК.
Напомним, глава РФ 19 октября во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что участие в Олимпийских играх стало привилегией, которую нужно заслужить какими-то политическими жестами, а не правом лучших спортсменов. 

В организации отметили, что опубликованные в марте рекомендации являются ответом на нарушение Олимпийской хартии российскими и белорусскими властями.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ и Белоруссии до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, и только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что футболист из Сербии Джордже Деспотович захотел получить российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#игры
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#мок
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Transfermarkt назвал самых дорогих российских футболистов
20 октября 2023, 01:02

Фото: iStock/matimix

Футболист клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским игроком по версии портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет 30 млн евро.
Второе место занял голкипер клуба «Краснодар» Матвей Сафонов, которого оценивают в 16 миллионов евро. На миллион меньше ценится бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, недавно перешедший в испанский клуб «Реал Сосьедад».

Далее расположились два футболиста российского ЦСКА — форвард Федор Чалов — 12 млн, и полузащитник Иван Обляков — 10 млн. В €10 млн оценивают также игрока середины поля французского «Гавра» Далера Кузяева.

По 9 млн евро стоят потенциальные трансферы нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» и Алексея Миранчука, представляющего итальянскую «Аталанту».

Наконец, девятое и десятое место в рейтинге Transfermarkt занимают Сергей Пиняев из «Локомотива» и динамовец Константин Тюкавин, каждый ​из которых потенциально оценивается в €8 млн. Столько же ​стоят и не попавшие в топ-10 ещё один игрок московского ​«Динамо» Даниил Фомин, Дмитрий Баринов из ​«Локомотива» и Данил Глебов, играющий в клубе «Ростов».

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#рейтинг
#футбол
#россия
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В Серебряных Прудах прошло Первенство Московской области среди девушек
19 октября 2023, 17:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

На спортивном комплексе «Молодежный» Серебряно-Прудского городского округа состоялось Первенство Московской области по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Предварительный этап соревнований среди девушек 2009 года рождения проходил с 16 по 18 октября.

Всего в первенстве приняли участие семь подмосковных команд из Звенигорода, Наро-Фоминска , Протвино, Егорьевска, Дмитрова и Серебряных Прудов

В течение трех днем девушки поборолись за призовые места. По итогам забытых голов первое место предварительного этапа выиграла команда из города Звенигород. Серебро завоевала одна из команд Егорьевска, а бронзовым призером стал Наро-Фоминск.

Стоит отметить, что следующий круг Первенства московской области по гандболу состоится в 2024 году.

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#соревнования
#гандбол
#первенство
#московская область
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Чемпионат стран ШОС по кикбоксингу в Раменском соберёт более 600 участников
19 октября 2023, 17:33

Фото: Минспорт МО

В Раменском 25-28 октября состоится Открытый чемпионат стран Шанхайской организации сотрудничества по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За награды турнира поборются более 600 участников из 60 регионов России, а также Азербайджана, Алжира, Афганистана, Белорусии, Болгарии, Грузии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Киргизии и Молдавии.
 
Турнир проводится в первый раз. Он состоится во Дворце спорта «Борисоглебский». 

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#минспорт мо
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#раменский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Путин поручил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году
В Москве и Екатеринбурге пройдут «Всемирные игры дружбы» в 2024 году
19 октября 2023, 16:40

Фото: iStock/msan10

Президент России Владимир Путин постановил провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году.
Отмечается, что игры продут в Москве и Екатеринбурге. Их целью станет свободный доступ российских спортсменов на международные спортивные соревнования.

Также Путин дал поручение правительству об образовании оргкомитета, который займётся подготовкой и проведением соревнований. Уточняется, что в течение двух месяцев в 2024 году оргкомитет должен будет утвердить план мероприятий в рамках соревнования. 

Предполагается, что в Играх примут участие 5,5 тысяч человек. Общий фонд призовых оценивается в 4,6 млрд рублей. 

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#владимир путин
#спорт
#соревнования
#россия
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Спортсменки «Динамо-Электростали» стали чемпионками России по хоккею на траве
19 октября 2023, 16:11

Фото: Минспорт МО

Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» выиграл чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
К последнему матчу сезона «Динамо-Электросталь» и казанский «Ак Барс-Динамо» подошли с одинаковым количеством очков. Таким образом, судьба золотых медалей решились в очном противостоянии.
 
Подмосковные спортсменки разгромили соперниц с результатом 4:0. Элина Князева открыла счёт, а Диана Батюкова оформила хет-трик. При этом лучшим нападающим чемпионата была признана Светлана Арусия, а лучшим вратарём – Виктория Александрия.
 
Этой победой подопечные главного тренера Светланы Ивановой завершили «золотой» сезон, в котором стали обладателями Суперкубка и Кубка России, а также победителями чемпионата страны. «Динамо-Электросталь» дважды выигрывала чемпионаты России – в 2020 и 2021 годах. 
 
Тем временем мужская команда «Динамо-Электросталь» заняла второе место в чемпионате России по хоккею. Для спортсменов из Подмосковья это уже 10-е вице-чемпионство подряд. Игрок команды Михаил Проскуряков назван лучшим полузащитником чемпионата.

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