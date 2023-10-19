Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Агент Барбоза заявил о необходимости найти своего тренера Миранчуку

Агент Барбоза заявил о необходимости найти своего тренера Миранчуку

19 октября 2023, 15:30
Фото: istockphoto.com/matimix

Фото: istockphoto.com/matimix

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке, отметив его высокий уровень профессионализма.
Он отметил, что спортсмену для продолжения карьеры нужно просто найти своего тренера.

«Миранчук попал в не очень хорошую ситуацию, это всегда плохо, когда футболист не играет. Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой европейской команде, в любой команде мира. Алексею нужно найти своего тренера, который будет ему доверять», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.


27-летний российский футболист Алексей Миранчук в этом сезоне ни разу не вышел на поле в стартовом составе своей команды.

Читайте также:

Губерниев: «Джикии сейчас точно не до выступлений в команде»

Футболист Попов усомнился в шансах Черчесова оказаться в «Спартаке»

Агент Талаев усомнился в возвращении футболиста Васильева в ноябре
#спорт
#футболист
Читайте нас в
Путин поручил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году
В Москве и Екатеринбурге пройдут «Всемирные игры дружбы» в 2024 году
19 октября 2023, 16:40

Фото: iStock/msan10

Президент России Владимир Путин постановил провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году.
Отмечается, что игры продут в Москве и Екатеринбурге. Их целью станет свободный доступ российских спортсменов на международные спортивные соревнования.

Также Путин дал поручение правительству об образовании оргкомитета, который займётся подготовкой и проведением соревнований. Уточняется, что в течение двух месяцев в 2024 году оргкомитет должен будет утвердить план мероприятий в рамках соревнования. 

Предполагается, что в Играх примут участие 5,5 тысяч человек. Общий фонд призовых оценивается в 4,6 млрд рублей. 

Читайте также:

Путин выступил перед участниками форума «Россия – спортивная держава»

Путин озвучил планы по привлечению россиян к спорту

Путин: Отстранение россиян от международных стартов — этническая дискриминация
#владимир путин
#спорт
#соревнования
#россия
Читайте нас в
Спортсменки «Динамо-Электростали» стали чемпионками России по хоккею на траве
19 октября 2023, 16:11

Фото: Минспорт МО

Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» выиграл чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
К последнему матчу сезона «Динамо-Электросталь» и казанский «Ак Барс-Динамо» подошли с одинаковым количеством очков. Таким образом, судьба золотых медалей решились в очном противостоянии.
 
Подмосковные спортсменки разгромили соперниц с результатом 4:0. Элина Князева открыла счёт, а Диана Батюкова оформила хет-трик. При этом лучшим нападающим чемпионата была признана Светлана Арусия, а лучшим вратарём – Виктория Александрия.
 
Этой победой подопечные главного тренера Светланы Ивановой завершили «золотой» сезон, в котором стали обладателями Суперкубка и Кубка России, а также победителями чемпионата страны. «Динамо-Электросталь» дважды выигрывала чемпионаты России – в 2020 и 2021 годах. 
 
Тем временем мужская команда «Динамо-Электросталь» заняла второе место в чемпионате России по хоккею. Для спортсменов из Подмосковья это уже 10-е вице-чемпионство подряд. Игрок команды Михаил Проскуряков назван лучшим полузащитником чемпионата.

Читайте также:

ФК «Химки» пробился в шестой раунд Кубка России

Путин озвучил планы по привлечению россиян к спорту

Путин выступил перед участниками форума «Россия – спортивная держава»
 
#минспорт мо
#хоккей
#чемпионат россии
#медали
#женщины
#электросталь
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Чернышенко: Команды из новых регионов примут участие в лиге «Содружество»
19 октября 2023, 16:03

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольные команды из новых регионов России примут участие в объединенном чемпионате лиги «Содружество», об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига «Содружество», объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», - прокомментировал ситуацию Чернышенко. 

По словам вице-премьера, на восстановление и строительство спортивной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях уже было выделено 3,2 миллиарда рублей. ​

Читайте также: 

Тренер Тарханов допустил возможность «Зенита» догнать «Краснодар» в таблице РПЛ

Путин: Отношение МОК к российским спортсменам это этническая дискриминация

Corriere della Sera: Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции
 
 
#чемпионат
#новые регионы
#футбол
#спорт
Читайте нас в
Экс-футболист Пименов: Абаскаль поступил правильно, отстранив Соболева
19 октября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/FotografieLink

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. Бывший футболист, двукратный чемпион России Руслан Пименов поддержал наставника «красно-белых», заявив, что тот поступил правильно.
Конфликт разгорелся после того, как форвард резко отреагировал на замечания и претензии тренера, высказанные также в нелицеприятной форме. Абаскаль был недоволен тем, что Соболев в матче с «Крыльями» получил желтую карточку, которая лишала его возможности сыграть в дерби с ЦСКА. К тому же, ранее тренер предупреждал футболиста за то, что тот пропускал завтраки вместе с командой.

В эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» Руслан Пименов заявил, что Соболев был справедливо наказан отстранением от тренировок и игр. По мнению экс-футболиста, Александр нарушил командную дисциплину, а такое нельзя оставлять без внимания. Другое дело, что у самого Абаскаля сейчас большие проблемы в клубе. «Спартак» играет неровно, после разгрома от «Крыльев» команда также крупно проиграла в матче на Кубок России «Динамо». Конфликт с ведущим нападающим, конечно, не идет на пользу коллективу. Многие специалисты полагают, что одному из них — Соболеву или Абаскалю — придется уйти из клуба.

Читайте также:

ФК «Химки» пробился в шестой раунд Кубка России

Губерниев: «Джикии сейчас точно не до выступлений в команде»

Футбольная сборная России не смогла обыграть 109-ю команду мира
#тренер
#дело
#конфликт
#матч
#кубок россии
#специалисты
#спартак
#футбол
Читайте нас в
Тренер Тарханов допустил возможность «Зенита» догнать «Краснодар» в таблице РПЛ
19 октября 2023, 15:40

Фото: istockphoto.com/matimix

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что «Зенит» сможет догнать «Краснодар» в таблице РПЛ, если выиграет все матчи.
«Если «Зенит» сейчас выиграет все матчи, то может подобраться к «Краснодару». «Зенит» много раз оступался в чемпионате, поэтому такой большой разрыв между этими командами. «Краснодар» стабильнее «Зенита» на данный момент», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Он отметил, что проблема «Зенита» кроется, в том числе, и в отсутствии на данный момент Малкома, который играет в команде. Однако, считает специалист, ситуацию можно исправить, поскольку в «Зените» есть и другие достойные и способные игроки.

Отмечается, что в таблице РПЛ после 11 туров «Краснодар» идёт на первом месте с 27 очками, а «Зенит» занимает третье место с 20 очками.

Читайте также:

Агент Талаев усомнился в возвращении футболиста Васильева в ноябре

«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров прокомментировал изменение формата РПЛ
#спорт
#рпл
#краснодар
#футбол
Читайте нас в
ФК «Химки» пробился в шестой раунд Кубка России
19 октября 2023, 14:12

Фото: сайт ФК «Химки»

Подмосковные «Химки» обыграли соперников из клуба «Уфа» в матче пятого раунда «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счётом 1:0.
Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Хетаг Хосонов. На 84-й за вторую жёлтую карточку с поля удалили нападающего гостей Илью Молтенинова. Соперник "Химок" по шестому раунду определится в результате жеребьевки.   

По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», а ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». В то же время команды, расположившиеся на четвёртых местах, завершат выступление. 
 
Действующий обладатель Кубка России – московский ЦСКА. 

Читайте также:

Путин озвучил планы по привлечению россиян к спорту

Московская область стала призёром чемпионата России по бадминтону

Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Всероссийских соревнований в Коломне
 

 
 
 
#фк химки
#футбол
#спорт
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Путин озвучил планы по привлечению россиян к спорту
Путин поставил задачу к 2030 году вовлечь в спорт 70% жителей России
19 октября 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что к 2030 году необходимо вовлечь в спорт 70% россиян. Об этом он заявил в ходе XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Президент добавил, что спорт должен стать систематическим занятием для 93 миллионов жителей России, вне зависимости от возраста и группы здоровья. 

Ранее Путин поприветствовал участников и гостей форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. Он отметил, что на форум прибыли представители спортивной индустрии, с которыми на экспертном уровне можно обсудить вопросы отрасли, а также построить планы по её дальнейшему развитию. 

Читайте также:

Путин выступил перед участниками форума «Россия – спортивная держава»

Московская область стала призёром чемпионата России по бадминтону

Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Всероссийских соревнований в Коломне
#владимир путин
#спорт
#россияне
#форум
Читайте нас в
Путин: Отношение МОК к российским спортсменам это этническая дискриминация
19 октября 2023, 13:21

Фото: Сайт Кремля

Глава РФ Владимир Путин заявил, подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. С таким заявлением президент выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава».
Российский лидер возмутился тем, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают «привилегией», а не очевидным правом самых лучших спортсменов. Кроме того, он назвал отношение спортивного комитета к спортсменам из России «этнической дискриминацией».

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — заявил глава государства.
Как считает Путин, спортивное движение сейчас проходит проверку на сплоченность и верность олимпийским принципам равноправия и честной борьбы.

 XI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В форуме примут участие представители спортивных ведомств из стран Азии и Африки.

Читайте также: 

Путин выступил перед участниками форума «Россия – спортивная держава»

Corriere della Sera: Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции

Московская область стала призёром чемпионата России по бадминтону
#россия
#движение
#владимир путин
#президент
#отношения
#лидер
#игры
#рф
#мок
Читайте нас в
Corriere della Sera: Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции
19 октября 2023, 12:47

Фото: istockphoto/Marcus Millo

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норчёпинг», пропал без вести. 20-летний игрок не дает о себе знать уже на протяжении двух недель.
По сообщению итальянской газеты Corriere della Sera, Робак не появляется на тренировках клуба, представители «Норчёпинга» не могут дозвониться до него. Его семья также не знает, что могло произойти с молодым футболистом. Товарищам по команде он ничего не говорил о возможной отлучке.

В клубе пока что относятся к ситуации спокойно. Спортивный директор «Норчёпинга» Тони Мартинссон сказал, что руководство и партнеры по команде только хотели бы знать, что с Эмилем все в порядке и он не нуждается в помощи. Его ждут на тренировках в ближайшее время и надеются, что все разрешится благополучно.

Эмиль Робак находится в системе итальянского «Милана» с 2020 года. Соглашение о его аренде в «Норчёпинг» истекает в ноябре текущего года. В шведских СМИ уже распространяется информация о пропаже футболиста.

Читайте также:

«В России безопаснее»: Отец украинского футболиста Роспутько о бегстве сына

Украинский футболист попросил политического убежища в России

Футболист сборной Италии Тонали будет лечиться от игровой зависимости
#семья
#соглашение
#сми
#информация
#футбол
Читайте нас в
Достижения.рф