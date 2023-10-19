Агент Барбоза заявил о необходимости найти своего тренера Миранчуку

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Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке, отметив его высокий уровень профессионализма.
Он отметил, что спортсмену для продолжения карьеры нужно просто найти своего тренера.
27-летний российский футболист Алексей Миранчук в этом сезоне ни разу не вышел на поле в стартовом составе своей команды.
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«Миранчук попал в не очень хорошую ситуацию, это всегда плохо, когда футболист не играет. Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой европейской команде, в любой команде мира. Алексею нужно найти своего тренера, который будет ему доверять», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.
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Мелисса Тимофеева