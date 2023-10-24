Агент Дементьев назвал российских хоккеистов законодателями мод в НХЛ

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«Наши признанные вратари Василевский, Шестеркин, Сорокин, Бобровский – это законодатели моды в НХЛ. С момента приезда в Северную Америку они развиваются как вратари и прогрессируют. Очень рад за Александра Георгиева, который был признан второй звездой недели НХЛ. У него очень большой прогресс в игре», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дементьев.
Он также выразил гордость и радость за российских спортсменов в Северной Америке, отметив, что и у нас подрастает поколение хороших вратарей.
Дементьев назвал российскую вратарскую школу лидирующей сегодня, а Артемия Плешкова и Филиппа Долганова — прекрасными профессионалами.
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