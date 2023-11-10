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Агент Еремин заявил о прибытии Дивеева на зимние сборы с ЦСКА

10 ноября 2023, 16:31
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футбольный агент Олег Еремин заявил о восстановлении защитника ЦСКА Игоря Дивеева и добавил, что спортсмен отправится с ЦСКА на зимние сборы.
«Восстановление идёт хорошо, всё по плану. Игорь точно отправится на зимние сборы с ЦСКА. Вопрос только – на первый или же на второй сбор. Он на постоянной связи с командой, болеет, переживает», – ответил в беседе с «РБ Спорт» Ерёмин.

Сейчас спортсмен проходит восстановительный период после операции на голеностопном суставе. Отмечается, что Игорь Дивев играет в команде с 2019 года, и на его счету уже 134 сыгранных матча.


Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что российский футболист Сергей Пиняев ещё покажет своё мастерство и отличную игру в команде.

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#спорт
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#операции
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Тренер Силкин: «Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять»
10 ноября 2023, 16:40

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин охарактеризовал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне и отметил, что спортсмену надо добавить стабильности.
«Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять. Он ещё молодой футболист, ему не хватает стабильности. Почему его не вызывают в сборную? Чтобы вызывали, надо забивать голы. Главное, чтобы он не опускал руки, а продолжал упорно работать. Может и хорошо, что в этот раз он не поедет в сборную. У него сейчас в клубе есть дела», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Футболист Константин Тюкавин забил голы в трёх последних матчах, в то время как до них на его счету не было голов с 6 августа.

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#спорт
#клуб
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Подмосковный спортсмен стал победителем турнира рапиристов
10 ноября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Московской области выиграл всероссийские соревнования среди юниоров по рапире. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир по распире проходил в Смоленске. В нем приняли участие около 100 спортсменов со всей России.

Московскую область представили 14 юниоров.

В финал вышел Марсель Нагимов из Химок. Спортсмен боролся за первое с представителем Нижегородской области. Со счетом 15:14 подмосковный спортсмен стал обладателем «золота» всероссийского турнира.

Стоит отметить, что в полуфинале Марсель также выиграл со счетом 15:14 спортсмена из Санкт-Петербурга.

Кроме этого, благодаря победе в турнире он стал одним из 10 сильнейших рапиристов-юниоров страны.

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#подмосковье
#соревнования
#химки
#турнир
#спортсмен
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Малкина отправили в нокдаун в матче против «Лос-Анджелеса»
10 ноября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Питтсбург Пингвинз» гостит у «Лос-Анджелес Кингз».
В середине первого периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался участником потасовки. Она возникла у ворот. Её инициировали игрок «Кингз» Адриан Кемпе и защитник гостей Крис Летанг. Между ними чуть не завязалась драка.

Малкин заступился за Летанга и ударил Кемпе по лицу, а потом получил в ответ три удара и отправился в нокдаун.

По итогам инцидента Летанг и Кемпе отделались двумя минутами штрафа за грубость, игрок «Лос-Анджелеса» получил ещё две минуты за удар клюшкой. А Евгений Малкин наказания избежал.

По итогам первого периода счет оказался равным — 1:1. В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Сидни Кросби, у противника отличился Карл Грундстрем.

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#спорт
#хоккей
#новости
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#штрафы
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Самбист из Дубны стал победителем Первенства России
10 ноября 2023, 10:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш стал победителем первенства России по боевому самбо. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Соревнования проходили в Кстово Нижегородской области.

В первенстве по боевому самбо приняли участие 213 участников в возрасте от 16 до 18 лет в ввосьми весовых категориях.

По итогам всей схваток Михаил стал золотым призером первенства России по боевому самбо. Спортом парень занимается с восьми лет. на данный момент получил  разряд юниора. В этой возрастной группе впервые выступит в декабре на первенстве Центрального федерального округа. 

Кроме этого спортсмен занимается  под руководством заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николая Малышева.

Стоит отметить, что еще один самбист из Дубны стал победителем всероссийского турнира.

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#дубна
#подмосковье
#соревнования
#самбо
#спортсмен
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В Подмосковье прошло торжественное открытие «Школьной лиги»
10 ноября 2023, 09:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Балашихе состоялось открытие первой в Подмосковье Школьной Лиге по четырем видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На торжественном открытии присутствовали замминистра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин, глава г.о. Балашиха Сергей Юров,чемпионка мира по волейболу Леся Евдокимова, пятикратный обладатель Кубка России по футболу Евгений Алдонин и руководитель Федерации баскетбола Балашихи Сергей Павленко. 

«<…> У вас есть потрясающие условия и возможности, поддержка преподавателей, родителей. Я вам желаю успехов – и спортивных, и в учебе. Необходимо и хорошо учиться, и заниматься спортом. Заводите друзей, стремитесь к победам, формируйте спортивный характер. Проявляйте себя с максимальной пользой для себя и своей команды», – отметил Евгений Алдонин. 

Свыше 700 матчей будет проведено в рамках первого сезона лиги. Кроме этого, в общей сложности внем примут участие около 1000 учеников из Балашихи.

Стоит отметить, что со следующего года проект «Единая школьная спортивная лига» будет запущен во всем Подмосковье.

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#балашиха
#подмосковье
#проект
#поддержка
#спорт
#школьники
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Шведским хоккеистам решили запретить носить одежду с символикой страны
09 ноября 2023, 17:56

Фото: istockphoto/vencavolrab

Федерация хоккея Швеции запрещает игрокам сборной страны носить одежду с символикой Швеции на выездных матчах.
Об этом пишет VG.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам», —заявил начальник службы безопасности федерации Аббе Терслефф.
При этом форму разрешено использовать в автобусе и в отелях.

Данный запрет связан с терактом, который произошёл 16 октября перед матчем квалификации Евро-2024 между командами Бельгии и Швеции. Радикальный исламист начал стрелять по людям, которые были одеты в форму шведской команды. Два человека скончались, несколько получили ранения.

Ранее боец UFC Борщев заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию. 

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#спорт
#швеция
#хоккей
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«Заречье-Одинцово» одержало вторую победу в чемпионате России
09 ноября 2023, 16:59

Фото: Минспорт МО

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» одержали вторую победу в чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Матч шестого тура с клубом «Енисей» из Красноярска прошёл на домашней площадке подмосковной команды и завершился со счетом 3:1. 
 
«Первую партию девочки разыгрывались, а затем взяли три сета подряд. Получилась красивая, местами очень волнующая игра. Набираем обороты», – поделился впечатлениями депутат Госдумы Сергей Колунов
 
Следующую игру ВК «Заречье-Одинцово» проведёт 13 ноября с белорусской «Минчанкой». 
 
Клуб «Заречье-Одинцово» дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд. Является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.
 
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#подмосковье
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Боец UFC Борщев заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию
09 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto/wellesenterprises

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев считает неуместным выходить в октагон под российским флагом.
Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».
 
«Кстати, как начал выступать по профессионалам, ни разу с флагом не выходил. Когда я дрался в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти с флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги. Мне не кажется уместным выходить с флагом. Я не дерусь за Россию, за православных людей. Мне перестанут платить, я перестану драться», —объяснил 31-летний Вячеслав Борщев.
Вячеслав Борщев в смешанных единоборствах провел 10 поединков, в 7 из них победил.

Ранее сообщалось, что Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов. В число участников рейтинга Forbes включили только действующих спортсменов. В рейтинге не оказались те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября нынешнего года.

На втором месте расположилась серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова. На третьем нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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#спорт
#спортсмены
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Экс-глава академии «Локомотива» Кузьмичев: «Пиняев будет ещё прогрессировать»
09 ноября 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что российский футболист Сергей Пиняев ещё покажет своё мастерство и отличную игру в команде.
«От Пиняева слишком многого ждали. Думали, что он сразу начнёт давать результат. Не надо забывать, Сергей ещё молодой парень, у него всё впереди. Ему надо ментально окрепнуть. Не всё зависит от Пиняева, «Локомотив» немного лихорадит. Я бы не стал говорить, что Пиняев сдал, просто такой период. Он будет ещё прогрессировать, я в этом уверен», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Он также отметил, что спортсмен относится спокойно к завышенным ожиданиям к себе, знает, над чем ему работать, а его характер поможет ему в работе.

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#спорт
#спортсмен
#футбол
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