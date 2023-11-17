Агент Хеновес: Восстановление Кайо идёт хорошо

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Футбольный агент Нето Хеновес заявил, что защитник «Краснодара» Кайо восстанавливается хорошо.
При этом, он отметил, что сроки выхода на поля спортсмена пока неизвестны.
Отмечается, что в этом сезоне Кайо провёл семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.
Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что все российские футболисты, которые выделяются в РПЛ своим профессионализмом, находятся под наблюдением различных иностранных клубов.
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«Кайо уже в Краснодаре, он в расположении клуба. Его восстановление идёт очень хорошо, но о сроках рано говорить. Пока никто не знает, когда он вернётся на поле», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Хеновес.
Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что все российские футболисты, которые выделяются в РПЛ своим профессионализмом, находятся под наблюдением различных иностранных клубов.
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Мелисса Тимофеева