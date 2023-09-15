Агент Родригес заявил о тяжёлых переговорах с «Рубином» о трансфере Вады

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей, запретив при этом осуществлять в течение года любую деятельность, связанную с футболом, из-за высказываний в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщила пресс-служба РФС.