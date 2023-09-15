Агент Родригес заявил о тяжёлых переговорах с «Рубином» о трансфере Вады

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Футбольный агент Мануэль Родригес заявил, что переговоры о трансфере футболиста Валентина Вады в «Рубин» были нелёгкими.
«Переговоры с «Рубином» были тяжёлыми. Валентин отлично играл в Испании. У него есть качества, главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать. Никакого страха перед приездом в Россию не было. Мы следим за политикой, и, если бы речь шла про выступления в Украине, это была бы немного другая ситуация. В России всё спокойно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Родригес.
Он подчеркнул хорошее отношение с Россией, и отметил, что никаких проблем в плане перехода нет в этом смысле нет.
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