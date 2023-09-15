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Агент Родригес заявил о тяжёлых переговорах с «Рубином» о трансфере Вады

15 сентября 2023, 17:00
Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Футбольный агент Мануэль Родригес заявил, что переговоры о трансфере футболиста Валентина Вады в «Рубин» были нелёгкими.

«Переговоры с «Рубином» были тяжёлыми. Валентин отлично играл в Испании. У него есть качества, главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать. Никакого страха перед приездом в Россию не было. Мы следим за политикой, и, если бы речь шла про выступления в Украине, это была бы немного другая ситуация. В России всё спокойно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Родригес.

Он подчеркнул хорошее отношение с Россией, и отметил, что никаких проблем в плане перехода нет в этом смысле нет.

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#спорт
#переговоры
#футбол
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Мостовой допустил, что сборная РФ могла бы отобраться на Евро-24
15 сентября 2023, 16:40

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой предположил, что при наличии возможностей сборная России могла бы отобраться на чемпионат Евро-24.
«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна. Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

До этого сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Катара.

Ранее клуб «Кашира» одержал вторую подряд домашнюю победу в чемпионате России по футболу III дивизиона.

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#спорт
#евро
#футбол
#клуб
#сборная россии
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Валиева потребовала от CAS вернуть золото ЧР и не аннулировать результаты
15 сентября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты. Об этом сообщила пресс-служба CAS.
Отмечается, что фигуристка требует, чтобы период ее дисквалификации составил не более двух лет. 

«Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен», — говорится в сообщении пресс-службы.
Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме.

Напомним, Валиева, которой на момент сдачи допинг-пробы было 15 лет, в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине. Позже стало известно, что проба спортсменки, сданная ещё 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

WADA направило заявление в спортивный арбитражный суд с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты. 

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#суд
#турнир
#допинг
#нарушение
#заявление
#спорт
#фигурное катание
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Подмосковные всадники стали вице-чемпионами России по конному троеборью
14 сентября 2023, 22:30

Фото: Istockphoto / sergio_kumer

Представители Московской области завоевали серебряные медали в командном зачёте чемпионата России по конному троеборью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Всадники соревновались в манежной езде, кроссе и конкуре. По итогам трёх дисциплин подмосковная пара Мария Литвиненко на Рекруте и Александр Марков на Лидере поднялись на вторую ступень пьедестала в командном зачете CCN4*L. На первой расположились спортсмены из Смоленской области.
 
Чемпионат России по троеборью прошёл в Свердловской области в конноспортивном комплексе «Дубрава». В соревнованиях участвовали девять спортсменов из семи регионов. 

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#спорт
#конный спорт
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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Тренер Слуцкий условно дисквалифицирован на год за оскорбление журналиста
14 сентября 2023, 21:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на год условно тренера Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста. Кроме того, он заплатит штраф
Такое наказание тренер получил за публичные нелицеприятные высказывания в адрес представителя прессы в эфире канала «Коммент.Шоу». Началось все с приятеля Слуцкого Артема Дзюбы, которого после матча четвертого тура чемпионата РПЛ «Локомотив» - «Крылья Советов» (1:1) вывел из себя назойливый журналист. Футболист пообещал корреспонденту Виталию Бородину «засунуть в одно место телефон». Инцидент не стали раздувать, Дзюбу пожурили и предупредили и все, казалось, закончилось.

Но Слуцкий решил вступиться за товарища, с которым они не раз вместе зажигали в различных ток-шоу на телевидении и на просторах интернета. Он в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» назвал Бородина «молодым дебилом». В итоге тренера оштрафовали и условно дисквалифицировали. 

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#youtube
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#футболист
#ток
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РФС: Леонида Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей за грубые слова в адрес журналиста
14 сентября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей, запретив при этом осуществлять в течение года любую деятельность, связанную с футболом, из-за высказываний в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Наказание Слуцкий получил за высказывания в адрес спортивного журналиста Бородина в выпуске YouTube-шоу «Коммент.Шоу», где он комментировал инцидент с футболистом московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой и тем самым журналистом, который спросил, не обидно ли ему было слышать от своего тренера, что он не забьёт и двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Комитет по этике посчитал комментарии Слуцкого, осудившего действия Бородина по отношению к Дзюбе, грубыми, поэтому наложил на экс-тренера ограничения. 

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#футбол
#тренер
#штраф
#ограничения
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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года
14 сентября 2023, 20:12

Фото: istockphoto/efks

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на звание лучшего игрока (The Best Men’s Player) по итогам 2023 года. В число кандидатов на получение престижной индивидуальной награды от ФИФА включены 12 футболистов.
При составлении списка учитывались результаты выступления игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Таким образом, достижения футболистов на чемпионате мира в Катаре не рассматриваются при выборе победителя. 

В окончательный список вошли Кевин де Брюйне (полузащитник, Бельгия, «Манчестер Сити»), Бернарду Силва, полузащитник, Португалия, «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия (полузащитник, Грузия, «Наполи»), Эрлинг Холланд (нападающий, «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган (полузащитник, Германия, «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри (полузащитник, Испания, «Манчестер Сити»), Хулиан Альварес (нападающий, Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (нападающий, «Пари Сен-Жермен» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен (нападающий, Нигерия, «Наполи»), Килиан Мбапе (нападающий, Франция, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (полузащитник, Англия, «Вест Хем» / «Арсенал»), Марцело Брозович (полузащитник, Хорватия, «Интер» / «Аль-Наср»).

Стоит обратить внимание, что из 12 номинантов ровно половина, то есть шестеро, представляют «Манчестер Сити». Гюндоган этим летом перебрался в «Барселону», но прошлый сезон, по которому и оцениваются результаты игроков, он также провел в английском клубе. Также примечательно, что впервые за много лет в список номинантов не попал Криштиану Роналду. В прошлом году приз выиграл его извечный оппонент Лионель Месси.

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#германия
#приз
#хорватия
#бельгия
#аргентина
#футбол
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Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в Химках собрали 75 участников
14 сентября 2023, 20:02

Представители 16 регионов страны собрались в Химках на Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D «Воздушный бой». Об этом сообщил вице-президент Федерации авиамодельного спорта России Игорь Трифонов.
Соревнования традиционно в начале сентября организует Дом юных техников «Интеграл». Они проходили на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» и были посвящены памяти генерального конструктора МКБ «Факел», академика Петра Грушина.
«Соревнования прошли в 21-ый раз в городском округе Химки. В них участвовали 75 экипажей спортсменов из 16 регионов страны. Пилоты разбивались на пары, между ними происходил бой», – рассказал Трифонов
«Воздушный бой» – самые зрелищные соревнования в авиамодельном спорте. Отборочные туры завершаются финалом, где два соперника одновременно пилотируют модели в одном и том же кругу в течение определённого времени. Цель – отрубить ленту, прикреплённую на модели соперника.
 
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#спорт
#химки
#авиамоделирование
#подмосковье
#московская область
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В Сергиевом Посаде пройдёт велозаезд серии Gran Fondo
14 сентября 2023, 19:12

Фото: Минспорт МО

Серия велозаездов Gran Fondo продолжится 17 сентября в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Стартовый городок будет развёрнут в парк-отеле «Пересвет», который находится в 70 км от Москвы и в 15 км от Сергиева Посада. Для гостей и участников на площадке будут организованы фудтраки и зона технической поддержки велосипедов.
 
Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залеский. Трасса подойдет участникам любого уровня подготовки. Организаторы подготовили для участников три дистанции – 30, 60 и 90 км. Велосипедисты будут стартовать группами по уровням подготовки.
 
Обязательные требования для участия в заезде – исправный велосипед и наличие шлема. 
 
Регистрация участников заезда начнётся в 8:00, а группа Элита Элита PRO стартует в 9:45.

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#минспорт мо
#велосипед
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#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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ФК «Кашира» обыграл в чемпионате России соперников из Видного
14 сентября 2023, 18:01

Фото: администрация г. о. Кашира

Клуб «Кашира» одержал вторую подряд домашнюю победу в чемпионате России по футболу III дивизиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В матче 18-го тура ФК «Кашира» встречался на одноимённом стадионе им. Н.П. Елисеева с соперниками из Видного. В конце первого тайма хозяева вышли вперёд благодаря голу Артема Лобачёва. Во второй половине встречи он оформил дубль. Гости сократили разрыв в счёте на 84-й минуте. Итог матча – 2:1 в пользу ФК «Кашира». 
 
Благодаря победе подмосковный коллектив ушёл с последнего места в таблице, поднявшись на две строчки. Следующий домашний матч каширяне проведут 23 сентября с командой СШОР Богородского городского округа.

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