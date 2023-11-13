Агент Сафонов допустил уезд Тюкавина за границу

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Футбольный агент Алексей Сафонов завил, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может.
При этом, он отметил, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявлял, что во время матча с «Оренбургом» была автоматически активирована опция продления контракта Тюкавина ещё на год.
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«Не могу сказать, потому что в любое трансферное окно идут переговоры. Может быть, он за границу уедет или еще что-то. Надо садиться с руководством «Динамо» и обсуждать эти вопросы. <…> Мы никуда не торопимся. Определённые предложения по нему есть. Но не хочу это обсуждать. Если «Динамо» рассказало об опции продления через столько-то минут — хорошо. Я подтверждаю слова «Динамо», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявлял, что во время матча с «Оренбургом» была автоматически активирована опция продления контракта Тюкавина ещё на год.
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Мелисса Тимофеева