Агент Селюк допустил переход в другой клуб футболиста Конате

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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может покинуть клуб уже этой зимой.
«Есть вероятность, что в январе Конате покинет «Ахмат» и перейдёт в другой клуб. Скорее всего, так всё и будет. Зарубежный клуб? Не обязательно», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Селюк.
Отмечается, что в этом сезоне Мохамед Конате провёл 13 матчей в составе «Ахмата», забив четыре мяча.
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