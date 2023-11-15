Агент Селюк допустил уход Конате из «Ахмата»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может покинуть клуб уже зимой.
«У Конате контракт до июня 2024 года, посмотрим, что случится в будущем. Он может покинуть клуб. «Ахмат» должен решить, мы ждем решения. Никто пока никуда не дёргается, Конате отправился в сборную, всё в рабочем порядке», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Селюк.
Нападающий в этом сезоне в составе «Ахмата» провёл 20 матчей и забил семь мячей.
Читайте также:
Уткин о драке Дзюбы и Пиняева: Один в весе петуха, другой — курицы
Агент Сафонов допустил уезд Тюкавина за границу
Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»
Мелисса Тимофеева