Агент Селюк назвал возможный матч сборной РФ и Буркина-Фасо интересным

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«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, где собраны игроки хорошего уровня. РФС стоит организовать такой матч. Я думаю, всем интересно играть против сильных сборных. Это соперник схожий по уровню с Камеруном», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Селюк.
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