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Агент Смирнов: Для Лунева честь играть за сборную

07 ноября 2023, 15:52
Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Представитель голкипера «Карабаха» Андрея Лунева Антон Смирнов выразил радость по поводу вызова футболиста в сборную России на матч против Кубы.
«Это очень хорошая новость, я рад за Андрея. Рад, что его труд и игру отмечают. Для него, как и для любого футболиста, игра за сборную — честь и гордость! Он с отличным настроением поедет в сборную. Сейчас не важно, как и с кем играть. В любом случае это сборная твоей страны, гимн и флаг. Андрей готов к сборной», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Смирнов.

Отмечается, что матч сборных России и Кубы состоится в Волгограде 20 ноября.


Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой. При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.

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#россия
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Футболист Маслов: «Хочу играть в «Спартаке»
07 ноября 2023, 15:44

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой.
При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.

«Ничего не думаю, буду продолжать работать. Решение принимает тренер. Хочу играть, играть в «Спартаке», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Маслов.

Павел Маслов в этом сезоне провёл в составе «Спартака» четыре матча во всех турнирах, а его контракт с командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.

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#спорт
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Хоккеист Пачкалин: «Фартануло «Спартаку», конечно»
07 ноября 2023, 15:36

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил результат матча чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА, отметив, что первому повезло.
«Фартануло «Спартаку», конечно. Выиграли вбрасывание за две секунды до сирены, вратарь СКА не ожидал этого броска или не видел. Получился гол», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пачкалин.

Он отметил, что в подобных ситуациях, какая произошла в этом матче, для того, чтобы не допускать голы необходимо не пропускать и не проигрывать вбрасывание. Чемпион СССР добавил, что во время матча нельзя ждать овертайма, а надо играть от первой до последней секунды, не расслабляясь.

Ранее хоккейный эксперт Никита Щитов заявлял, что СКА демонстрирует не самые лучшие результаты в последнее время преимущественно из-за состава игроков.

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#спорт
#эксперт
#хоккей
#матч
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Тренер футбольной сборной России Карпин назвал состав на ноябрьский сбор
07 ноября 2023, 15:31

Фото: istockphoto/Rost-9D

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал расширенный список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. В его рамках национальная команда проведет 20 ноября в Волгограде товарищеский матч против сборной Кубы.
В расширенный состав российской команды вошли 29 футболистов. Среди них три легионера, выступающие в зарубежных клубах — вратарь Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан) и полузащитники Далер Кузяев («Гавр», Франция) и Александр Головин («Монако», Франция), в очередной раз отличившийся в последнем матче Лиги 1 и попавший в символическую сборную тура уже в четвертый раз в сезоне — больше, чем любой другой игрок французского чемпионата.

Среди остальных игроков, призванных под знамена сборной, нет незнакомых имен. Обращает на себя внимание большое количество спартаковцев, которых на очередной сбор вызвал главный тренер российской команды Валерий Карпин. Их пять человек, несмотря на то, что «Спартак» в текущем чемпионате выступает не слишком удачно. Не получил приглашения полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, совсем не имеющий игровой практики в своем клубе.

Матч против Кубы станет третьей домашней игрой команды Карпина в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге российская сборная обыграла команду Ирака 2:0, а 12 октября в Москве со счетом 1:0 победила участника последнего чемпионата мира в Катаре сборную Камеруна.
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#спартак
#краснодар
#ростов
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Открытый турнир по баскетболу среди мужчин прошел в Волоколамске
07 ноября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске прошел открытый турнир по баскетболу среди мужских команд, посвящённый 82-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Соревнования состоялись 4 ноября в волоколамском дворце спорта «Лама».

Всего в турнире приняли участие 4 команды из городских округов Волоколамск и Руза.

На торжественном открытие турнира выступил председатель окружного Совета депутатов Сергей Шорников. Он поздравил участников и гостей соревнований с государственным праздником - Днём народного единства и выступил с напутственными словами для спортсменов.

По итогам турнира победителем стала команда гостей из Рузы. Кроме этого, на втором и третьем местах пьедестала расположились команды из посёлка Сычёво и села Спасс Волоколамского городского округа.

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#победители
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Московская область стала победителем чемпионата России по футболу 8х8
07 ноября 2023, 12:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная команда стала победителем чемпионата России по футболу 8х8. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Домодедовская команда «Комбинат» стала победителем чемпионата России по футболу. Турнир проходил в Сочи с 1 по 7 ноября на полях «ИмСпорт Арены» и комплекса «Бархатные сезоны».

Лучшими игроками стали 4 футболиста из Подмосковных команд: лучший полузащитник - Михаил Климов ФК «Домодедово», лучший нападающий - Максим Зюзин ФК «Домодедово», лучший бомбардир Максим Косенко ФК «Комбинат» и лучший игрок Алексей Тринитацкий ФК «Комбинат».

Стоит отметить, что подмосковная команда «Домодедово» уступила 1 очко и стала серебряным призером Кубка России.

Кроме этого, был сыгран гала-матч между сборными звезд и  и игроков команд-участниц турнира.

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В Мытищах прошёл турнир по греко-римской борьбе
07 ноября 2023, 10:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Второй ежегодный турнир по греко-римской борьбе состоялся в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В ежегодном открытом турнире по греко-римской борьбе, посвящённом образованию прокуратуры Московской области приняли участие спортсмены до 12 лет.

«В первую очередь для ребят – это опыт. Большие победы начинаются именно с таких турниров. Ребята учатся не только через тренировочный, но и постоянный соревновательный режим. У тренеров есть такое понятие – «накатать ребят», это важно. Приятно, что у нас с каждым годом становится всё больше залов, ну а мытищинский центр единоборств и его школа спортивной борьбы давно на слуху», – отметил гость соревнований, бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Сергей Емелин. 

Кроме этого, на торжественном открытие прошло награждение благодарностями от имени федерации спортивной борьбы России.

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Подмосковные спортсмены стали призёрами Кубка России по спортивной борьбе
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#борьба
#московская область
#гости
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Подмосковные спортсмены стали призёрами Кубка России по спортивной борьбе
07 ноября 2023, 09:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья стали победителями и призёрами Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«По результатам этого турнира будет сформирована сборная страны. Уверен, что в ее составе окажутся представители Подмосковья. <…> Уровень популярности грэпплинга наглядно подтверждает количество участников, представляющих все регионы РФ. Ведь далеко не случайно среди всех разновидностей спортивных единоборств грэпплинг сейчас находится в России и в Подмосковье на очевидном подъеме. Рад, что Кубок России в полной мере это подтвердил», – отметил глава Наро-Фоминского городского округа, вице-президент Федерации грэпплинга России Роман Шамнэ.


Спортсмены из Московской области завоевали в общей сложности 18 медалей на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги.


Победителем Кубка России стал Андрей Карузин из г.о. Лыткарино в весовой категории до 77 кг. 

«Серебро» завоевали Ирина Чернышова из г.о. Люберцы, Евгений Иванченко из Раменского г.о., и Дарья Покладнёва из Наро-Фоминского г.о. 

Бронзовыми призерами стали Валерия Рахимова и Екатерина Яр из Лыткарино,Ирина Чернышова из г.о. Люберцы, Халималав Базихов из г.о. Подольск, Ольга Волкова из г.о. Протвино, Ольга Церцек из г.о. Домодедово, Татьяна Киселёва из Наро-Фоминского г.о., Илья Абраменко из Наро-Фоминска, Никита Бараненко из г.о. Долгопрудный, Никита Барский из г.о. Лыткарино и Александр Силаев из г.о. Подольск.

Стоит отметить, что соревнования проходили с 3 по 6 ноября в Наро-Фоминске в КСК «Нара» в двух разделах: «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

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Голкипер Акинфеев рассказал, планирует ли уезжать из России
06 ноября 2023, 16:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.
«В России каждый человек должен испытывать патриотические чувства. Я больше все люблю все русское. Я русской души человек, которые не променяет русские березки на испанские сосны», — сказал Акинфеев, пишет РИА Новости.
Игорь Акинфеев - воспитанник ЦСКА. На его счету 749 матчей за этот клуб, 313 из которых стали «сухими». Вместе с командой 6 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпразднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе российской сборной Игорь Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В 2018 году Акинфеев вместе со сборной РФ пробился в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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#спорт
#игорь акинфеев
#гражданство
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Новак Джокович выиграл 40-й турнир Masters за карьеру, обновив свой же рекорд
06 ноября 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Александар_Джорович

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Париже с призовым фондом более 5,7 миллиона евро, сообщает РБК. Таким образом, он одержал на «Мастерсах» уже 40 побед за карьеру, обновив тем самым собственный же рекорд (у его ближайшего преследователя по этому показателю, испанца Рафаэля Надаля — всего 36 побед).
В финальном матче в Париже Джокович со счётом  6:4, 6:3 победил болгарина Григора Димитрова. В нынешнем теннисном сезоне это лишь вторая победа для серба: в августе он выиграл соревнования в американском Цинциннати, победив в финале испанца Карлоса Алькараса (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)). 

Однако, несмотря на это, Джокович продолжает удерживать за собой звание первой ракетки мира, лидируя в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь, после парижского триумфа, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого Шлема. Серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея. 

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