Агент Смирнов: Для Лунева честь играть за сборную

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«Это очень хорошая новость, я рад за Андрея. Рад, что его труд и игру отмечают. Для него, как и для любого футболиста, игра за сборную — честь и гордость! Он с отличным настроением поедет в сборную. Сейчас не важно, как и с кем играть. В любом случае это сборная твоей страны, гимн и флаг. Андрей готов к сборной», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Смирнов.
Отмечается, что матч сборных России и Кубы состоится в Волгограде 20 ноября.
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