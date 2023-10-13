Агент Талаев усомнился в возвращении футболиста Васильева в ноябре

Тренеры сборных России и Камеруна Валерий Карпин и Ригобер Сонг объявили стартовые составы, которые они выбрали на товарищеский матч, который начнется в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена». Обращает на себя внимание то, что в российской команде с первых минут выйдет только один легионер — Далер Кузяев.