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Агент Талаев усомнился в возвращении футболиста Васильева в ноябре

13 октября 2023, 14:52
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал восстановление полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева и отметил, что спортсмен вряд ли вернётся в ноябре.
«Примерных сроков восстановления пока нет. <…> Скорее всего, в ноябре не вернётся. Но я не врач, не могу точно сказать», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

19-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев получил перелом плюсневой кости, сейчас он продолжает восстановление.


Ранее нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в спину аргентинцу Лионелю Месси во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года среди южноамериканских сборных. Неприятный эпизод произошел на 84-й минуте игры.

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Тренер Кобелев: «Сборная России выглядела достойно против Камеруна»
13 октября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Камеруна, отметив достойную игру наших спортсменов.
«Сборная России выглядела достойно против Камеруна. Наконец-то мы увидели контуры национальной команды. Играли все лучшие футболисты. Мне показалось, что Камерун создал большое количество моментов, а в обороне сборная России сыграла не так надёжно, как хотелось бы. Создавалось ощущение, что нападающий хотел между ног несколько раз забить Сафонову», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Он подчеркнул, что во время игры нельзя позволять создавать ситуации для соперника с выходом один на один.

По его мнению, сборная России в матче показала себя в оптимальном составе, в то время как для команды Камеруна это был просто товарищеский матч, на котором они отдохнули.

Сборная России с минимальным счетом 1:0 обыграла Камерун.

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#сборная россии
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Подмосковные яхтсмены выиграли золото и бронзу на чемпионате России
13 октября 2023, 14:12

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России по парусному спорту среди неолимпийских классов яхт. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В классе «лазер-радиал» у мужчин золотую медаль взял Виктор Пильгунов. Бронзы в том же классе завоевал Вячеслав Удалов. Оба яхтсмена представляют городской округ Долгопрудный.

Чемпионат проходил в Сочи и завершился 13 октября.

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#московская область
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Парагвайский футболист плюнул в спину Месси во время матча сборных
13 октября 2023, 12:57

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в спину аргентинцу Лионелю Месси во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года среди южноамериканских сборных. Неприятный эпизод произошел на 84-й минуте игры.
Месси еще не вполне оправился от недавней травмы, а потому не появился в стартовом составе, а вышел на замену только на 53-й минуте матча. К тому времени сборная Аргентины вела в счете благодаря голу Николаса Отаменди уже на 3-й минуте игры. Сам Месси результативными действиями не отметился.

На 84-й минуте матча между ним и Санабрией вспыхнула словесная перепалка. Когда Месси отвернулся и пошел в сторону, парагваец, выступающий за итальянский клуб «Торино», плюнул ему в спину. Арбитр встречи Клаус Рафаэл из Бразилии никак не отреагировал на этот эпизод.

Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу Аргентины. Она и возглавляет отборочную группу, одержав победы во всех трех первых матчах. Парагвай с одним очком занимает восьмую строчку среди десяти команд. Бразилия, неожиданно сыгравшая на своем поле вничью 1:1 с Венесуэлой, имеет в своем активе семь очков.

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Тяжелоатлеты из Подмосковья получили 41 медаль на Всероссийском турнире
13 октября 2023, 10:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Москве прошел Всероссийский турнир «Олимпийские надежды» по тяжелой атлетике в трёх возрастных категориях. Подмосковные спортсмены в обшей сложности завоевали 41 медаль, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Московскую область представляли спортсмены из городских округов Люберцы, Богородский, Ленинский, Балашиха, Электросталь, Дзержинский, Павлово-Посадский, Подольск, Коломна и Дубна.

Представители Московской области выиграли 16 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей, 25 из которых завоевали подмосковные воспитанника и 16 — муниципальные спортсмены. 

Стоит отметить, что женской категории завоевано 22 призовых места, а в мужской — 19. 

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В Кашире прошёл мини-турнир по футболу среди дворовых команд
13 октября 2023, 09:42

Фото: iStock/matimix

Восемь команд из Каширы приняли участие в мини-турнире по футболу среди дворовых команд, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Турнир состоялся на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева». В нём поучаствовали восемь команд из Каширы-2, станции Кашира и Большого Руново. 

В день проведения турнира, 9 октября, погода футболистам не благоволила, однако, каширяне все же провели турнир очень ярко и азартно.

По результатам турнира призовые места распределились следующим образом: победу в турнире одержала команда «Руново», второе место заняли участники команды «БАРБИ», а бронзу взяли «АТФ».

Администрация городского округа Кашира выразила поздравления всем принявшим участие в турнире.

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Сборная России обыграла участника чемпионата мира в Катаре
Сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0
12 октября 2023, 21:13

Фото: istockphoto/Steevy84

Российская сборная по футболу обыграла соперников из Камеруна в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе имени Льва Яшина в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.
Перед началом встречи было немало скептиков по отношению к исходу матча. Ранее наша сборная уже играла с командами, выступавшими на мундиале в декабре 2022 года. С одинаковым счетом 1:1 российская команда сыграла со сборными Ирана и Катара. Игры были натужными и команда Карпина отнюдь не выглядела в них сильнее соперников. Сборная Камеруна явно была сильнее всех тех, с кем доводилось встречаться нашей национальной команде с момента ее отстранения от всех международных турниров.

Тем отраднее, что на фоне сильного соперника сборная России смотрелась не хуже, а чаще даже лучше африканской команды. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, со второй попытки пробивший Андре Онану. Россияне качественно разыграли угловой, нападающий ударил головой с отскоком от земли, но с первым ударом голкипер справился. Федор не выключился из игры и первым успел на добивание, забив свой дебютный гол за российскую сборную.

Еще два мяча в ворота камерунцев забили Александр Соболев и Максим Мухин, но их голы были отменены из-за офсайдов. Сборная России победила крепкого соперника, порадовав зрителей, которых собралось на стадионе более 20 тысяч. Следующий товарищеский матч российская проведет с еще одной африканской сборной — национальной командой Кении. Эта игра пройдет на нейтральном поле, в Анталье 16 октября. Примечательно, что матч против кенийцев будет учтен в рейтинге ФИФА.

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Сборная России выйдет на матч с Камеруном с одним нападающим
Тренеры сборных России и Камеруна объявили стартовые составы перед матчем
12 октября 2023, 18:20

Фото: istockphoto/Rost-9D

Тренеры сборных России и Камеруна Валерий Карпин и Ригобер Сонг объявили стартовые составы, которые они выбрали на товарищеский матч, который начнется в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена». Обращает на себя внимание то, что в российской команде с первых минут выйдет только один легионер — Далер Кузяев.
Место в воротах российской команды предсказуемо займет Матвей Сафонов. В защите сыграют Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Сергей Волков и Александр Сильянов. Линию полузащиты составят легионер из французского «Гавра» Далер Кузяев, который имеет по итогам игры в Лиге 1 очень хорошую прессу, Иван Обляков, Данил Глебов, Сергей Пиняев и Дмитрий Баринов, который наденет капитанскую повязку. В нападении сыграет один Федор Чалов. За бортом стартового состава остался Алексей Миранчук, который почти не имеет игровой практики в итальянской «Аталанте».

Состав сборной Камеруна: вратарь Андре Онана; защитники Жан-Шарль Кастеллето, Умар Гонсалес, Ароль Мукуди и Нуху Толо; полузащитники Оливер Нтчам, Муми Нгамалё, Галь Ондуа и Пьер Кунде; нападающие Венсан Абубакар и Брайан Мбемо. То, что в сборной отсутствуют звездные игроки Эрик-Максим Шупо-Мотинг из мюнхенской «Баварии» и хавбек итальянского Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса главный тренер камерунцев объяснил травмами футболистов, а не политическими мотивами.

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Спортсменка из Серебряных Прудов выиграла бронзу в соревнованиях по дзюдо
12 октября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Валерия Верлова из Серебряных Прудов заняла третье место среди девушек до 18 лет на Первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходили в городе Липецк с 5 по 9 октября. 

В турнире ЦФО приняли участие 500 человек из 17 регионов России. Около 30 судей следили за борьбой участников. Серебряно -Прудская дзюдоистка Валерия Верлова с достоинством завоевала "бронзу" в женской категории до 70 кг, разделив её с тульской спортсменкой.

Стоит отметить, что спортсмены боролись за право представлять свой округ на Первенстве России.Турнир России  по дзюдо пройдет в Барнауле в ноябре 2023 года.

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#серебряные пруды
#первенство
#московская область
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МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
12 октября 2023, 16:49

Фото: iStock/stefko

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) «до дальнейшего уведомления», заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», - прокомментировал ситуацию Адамс. 

Отметим, что Россия была отстранена из-за включения в олимпийский совет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее МОК принял решение об отзыве признания Международной ассоциации бокса, которая ранее допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлению под национальными флагами. За решение об отзыве единогласно проголосовали 69 человек.

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