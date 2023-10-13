Агент Талаев усомнился в возвращении футболиста Васильева в ноябре

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Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал восстановление полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева и отметил, что спортсмен вряд ли вернётся в ноябре.
«Примерных сроков восстановления пока нет. <…> Скорее всего, в ноябре не вернётся. Но я не врач, не могу точно сказать», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Талаев.19-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев получил перелом плюсневой кости, сейчас он продолжает восстановление.
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