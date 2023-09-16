«Ак Барс» нанес первое поражение «Торпедо» в новом сезоне КХЛ

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Казанская команда «Ак Барс» победили нижегородскую команду «Торпедо» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев сделал две результативные передачи и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ.
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