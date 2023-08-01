Акинфеев не стал критиковать Фернандеса и Медину за переход в другие футбольные клубы

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался критиковать защитника Марио Фернандеса и полузащитника Хесуса Медину за переход в другие футбольные клубы. Об этом он заявил в «Шоу Известь» на YouTube.
Он рассказал, что никогда никого не осуждает, люди сами принимают решения касаемо своего дальнейшего пути, его это не касается.
Также он уточнил, что столкнулся с критикой со стороны болельщиков, которые требуют комментариев об уходе футболистов. Акинфеев сказал на это: «Ни одна история любого человека мне неинтересна».
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес после сезона 2021/22 решил приостановить клубную карьеру, но потом передумал и перешёл в бразильский «Интернасьонал», а летом 2023 года вошёл в состав команды «Зенита». А полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак» в июле 2023 года.
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Также он уточнил, что столкнулся с критикой со стороны болельщиков, которые требуют комментариев об уходе футболистов. Акинфеев сказал на это: «Ни одна история любого человека мне неинтересна».
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Анастасия Чинкова