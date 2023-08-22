Акинфеев приветствовал финалистов футбольного турнира своего имени в Химках

Фото: администрация г. о. Химки
Вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абарёновым приветствовали юных участников V открытого турнира «Кубок Игоря Акинфеева». В этом году соревнования начинающих игроков ведущих футбольных академий России приняли Химки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нашему турниру уже пять лет. Я счастлив, что мы с каждым годом растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают, – лучшие и самые сильные академии нашей страны. Для меня это большая гордость, потому что наш турнир один из самых сильных в России», – поделился Акинфеев.
Глава городского округа Дмитрий Волошин также поддержал команды в суперфинале.
«Химки – спортивная и футбольная столица Подмосковья. Для нас большая честь, что пятый, юбилейный, турнир «Кубка Игоря Акинфеева» проходит именно в нашем городском округе. Мы рады быть частью этого замечательного спортивного события. Уверен, этот турнир станет не только местом соревнования, но и дружбы! Ведь вместе мы – сила!», – отметил Волошин.Игры провели 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки». В традиционном турнире приняли участие 16 команд со всей России. В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», ФК «Чайка» из Ростовской области, московский «Локомотив» и ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финальном матче играют юношеские команды «Зенита» и «Локомотива», «Химки» заняли третье место.
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Лора Луганская