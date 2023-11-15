«Аль-Наср» Роналду может сыграть в Лиге чемпионов

Фото: iStock/alphaspirit
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность включения саудовского клуба «Аль-Наср» в список участников европейской Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.
По его информации, руководство УЕФА выражает заинтересованность в приглашении саудовского клуба, основываясь на его высокой популярности, особенно учитывая присутствие португальского нападающего Криштиану Роналду в команде.
С 2024 года формат Лиги чемпионов будет изменен, увеличив количество участвующих команд с 24 до 36. Групповой этап заменит единая лига, где каждый клуб проведет не менее десяти матчей с десятью различными соперниками, пять из которых на своем поле и пять — в гостях.
Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Наср» 2 января, подписав контракт на сумму €200 млн в год. Помимо этого, сообщалось о дополнительных бонусах как для самого футболиста, так и для его семьи. Роналду - пятикратный обладатель «Золотого мяча», ранее он выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».
Читайте также:
Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»
«В России безопаснее»: Отец украинского футболиста Роспутько о бегстве сына
«99 ударов плетью»: Роналду согрешил с иранской поклонницей
С 2024 года формат Лиги чемпионов будет изменен, увеличив количество участвующих команд с 24 до 36. Групповой этап заменит единая лига, где каждый клуб проведет не менее десяти матчей с десятью различными соперниками, пять из которых на своем поле и пять — в гостях.
Читайте также:
Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»
«В России безопаснее»: Отец украинского футболиста Роспутько о бегстве сына
«99 ударов плетью»: Роналду согрешил с иранской поклонницей
Артем Кузьмин