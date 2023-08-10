Американский боксер объяснил, как решился сменить имя в честь Путина

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь президента России Владимира Путина из-за его невероятной энергетики, в интервью «Матч ТВ».
8 августа 2023 года Джонсон заявил, что сменил свое имя на Кевин Владимирович.
Напомним, ранее Джонсон обратился к Путин с просьбой о получении гражданства РФ.
«Я готов изменить свою жизнь. Я хотел бы обратиться к уважаемому президенту Владимиру Путину. Если вы смотрите это и если вы слушаете - я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру», - заявил боксер.
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«Я очень доволен! Лучше и быть не могло. Его энергетику нельзя не ощущать», - прокомментировал ситуацию боксер.
«Я готов изменить свою жизнь. Я хотел бы обратиться к уважаемому президенту Владимиру Путину. Если вы смотрите это и если вы слушаете - я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру», - заявил боксер.
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Евгения Парфентьева