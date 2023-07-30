Аналог Олимпиады обойдётся России в 8,3 млрд рублей

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Летние Олимпийские игры состоится в 2024 году в Париже, но Россия придумала им свою альтернативу: «Всемирные игры дружбы» с 27 видами спорта
Baza пишет, что «Всемирные игры дружбы» могут состояться в июне 2024 года во время ПМЭФ. Основной соревновательной площадкой станет Москва, а в Екатеринбурге пройдут турниры по водным видам спорта, лёгкой атлетике и дзюдо. В обоих городах подготовят масштабную культурную программу.
Baza сообщает, что, по подсчётам Минспорта, на «Всемирные игры» нужно потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а остальные средства — из других источников.
По словам организаторов, «Всемирные игры» должны популяризовать спорт и позволить российским спортсменам продолжить карьеру. Из-за решений МОК спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом ни в парижской Олимпиаде, ни в Играх-2026 года, которые пройдут в Милане.
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Baza сообщает, что, по подсчётам Минспорта, на «Всемирные игры» нужно потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а остальные средства — из других источников.
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Мария Фирсова