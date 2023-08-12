Андрей Воробьев: Количество участников хоккейного «Кубка Овечкина» будет увеличено

Фото: пресс-служба министерства спорта Московской области
Финальный матч посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Выступая с приветственным словом по окончании матча, глава региона поблагодарил участников, гостей и организаторов спортивного праздника, в том числе самого Александра Овечкина и его маму Татьяну Николаевну, которая является вдохновителем турнира. Он также сообщил, что с будущего года планируется приглашать на «Кубок Овечкина» 24 команды, а не 12, как было до сих пор.
Еще одной новинкой нынешнего «Кубка Овечкина» стало параллельное проведение соревнований по киберхоккею «КиберОвиCUP». В турнире приняли участие около 300 игроков, приехавшие в Подмосковье из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Финляндии и Узбекистана. Финалисты, кроме призовых денег, смогли сыграть против одного из лучших хоккеистов современности Александром Овечкиным, пусть и на игровой приставке.
Читайте также:
В Подмосковье определят чемпиона России по конкуру в личном первенстве
16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева
12 команд съехались на «Кубок Александра Овечкина» в Красногорск