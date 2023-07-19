Ariyadhiah: Саудовский клуб «Аль-Хиляль» договорился о покупке полузащитника «Зенита» Малкома

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«"Аль-Хиляль" сделал исключительное предложение о покупке контракта талантливого бразильца и получил одобрение российского клуба, а на этой неделе игрок пройдёт медицинское обследование перед подписанием окончательного контракта», — пишет издание.Малком стал игроком «Зенита» в сентябре 2019 года, перейдя в Санкт-Петербург из испанской «Барселоны» за €40 млн. Действующее соглашение футболиста с «Зенитом» было рассчитано до 30 августа 2027 года. В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».
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