Арсен Захарян станет игроком испанского клуба «Реал Сосьедад»

В субботу, 12 августа в Серпухове будут проводить «БОКСЗАБЕГ», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

Масштабное спортивно-массовое мероприятие «БОКСЗАСПОРТ» под эгидой Международных Игр Дружбы пройдет 12 августа в центре города Серпухов и на городском пляже на берегу реки Оки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы спортивного мероприятия ожидают участие около 30 тысяч человек.

«Мы предлагаем задержаться в Серпухове на весь день или заранее спланировать свои выходные. В городе располагаются одни из лучших ресторанов Московской области, находится подмосковная „Третьяковка“ — так называют Серпуховский историко-художественный музей. Неподалеку расположен один из самых маленьких заповедников в стране, где можно понаблюдать за зубрами и бизонами», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Призовой фонд спортивно-массового мероприятия составит 20 миллионов рублей.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры.

Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. Там же можно пройти регистрацию.