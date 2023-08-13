Арсен Захарян станет игроком испанского клуба «Реал Сосьедад»

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Специалисты по-разному оценивают перспективы Захаряна в Европе. Многие считают, что ему трудно будет пробиться в основной состав и он станет игроком ротации. Ведь на его позиции в испанском клубе играет самый дорогой игрок команды Микель Мерино (50 миллионов евро), который отвечает за продвижение мяча в атаке.
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