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Арсен Захарян станет игроком испанского клуба «Реал Сосьедад»

13 августа 2023, 15:24

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Главный тренер московского «Динамо» Марсел Личка заявил в эфире «Матч ТВ», что 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна можно на 99% считать игроком клуба испанской «Ла Лиги» «Реал Сосьедад».
Интерес к талантливому молодому россиянину проявляли многие зарубежные клубы. Сначала «Динамо» вело переговоры с «Челси» (Англия), но с лондонцами не сложилось. Затем с конкретным предложением по переходу Захаряна обратился к российскому клубу турецкий «Галатасарай». Этому трансферу воспротивился отец Арсена и его слово стало решающим. И вот теперь, похоже, молодой талант из России все же уедет. Ожидается, что сумма сделки составит 12 миллионов евро плюс бонусы.

Специалисты по-разному оценивают перспективы Захаряна в Европе. Многие считают, что ему трудно будет пробиться в основной состав и он станет игроком ротации. Ведь на его позиции в испанском клубе играет самый дорогой игрок команды Микель Мерино (50 миллионов евро), который отвечает за продвижение мяча в атаке.


Захарян станет третьим российским футболистом, который наденет футболку «Реал Сосьедада». До него за этот испанский клуб выступали звезды прошлых лет Валерий Карпин (нынешний тренер «Ростова» и сборной России) и Дмитрий Хохлов. За сборную России Арсен Захарян сыграл семь матчей.

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Мастер спорта Наталия Симония одержала победу в Чемпионате России по конкуру
13 августа 2023, 14:23

Фото: Пресс-служба губернатора МО

Мастер спорта международного класса Наталия Симония сохранила лидерство Чемпионата России по конкуру, выиграв в пятницу, 11 августа, двухгитовой маршрут с высотой препятствий до 150 см. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора МО.
Командами-лидерами Чемпионата России по конкуру стали: Москва-2, за которую выступает Наталия Симония, команда Москва-1 и замыкающая тройку лидеров сборная Санкт-Петербурга.

Наталия Симония заняла первое место. За ней следовали мастер спорта международного класса Сергей Петров и спортсменка Мария Бибикова.

Чемпионат России по конкуру проходил в Ногинском районе Московской области в КСК Horseka с 9 по 13 августа.

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#соревнования
#спорт подмосковья
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Артем Дзюба нахамил журналисту после неприятного вопроса
12 августа 2023, 18:33

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Нападающий московского «Локомотива» резко отреагировал на вопрос журналиста о недавнем прогнозе футбольного эксперта Игоря Шалимова. Тот во время телевизионного ток-шоу заявил, что Дзюба в нынешнем сезоне забьет не более двух мячей.
После матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (Самара), закончившийся со счетом 1:1, журналист издания «РБ Спорт» спросил форварда, не обидно ли ему было слышать такой пессимистичный прогноз специалиста. Тот сначала отмалчивался, но когда журналист повторил вопрос, Дзюба взорвался.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил в последний раз. Потом обидно будет тебе», — жестко ответил футболист корреспонденту.

Тот спросил: «А что я сделал?», но Дзюба, ничего не ответив, сел в машину и уехал.

В нынешнем сезоне на счету бывшего нападающего сборной России только один забитый мяч в четырех играх. В прошлом сезоне Дзюба, вернувшись из неудачного вояжа в Турцию и подписав контракт с «Локомотивом», забил в одиннадцати матчах восемь голов и вошел в список 33 лучших футболистов страны.

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#прогноз
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#футболист
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Андрей Воробьев: Количество участников хоккейного «Кубка Овечкина» будет увеличено
12 августа 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства спорта Московской области

Турнир по хоккею «Кубок Овечкина» проводится в Московской области с 2018 года при поддержек губернатора. В нем участвуют сильнейшие команды, представляющие российские хоккейные школы и академии.
Финал турнира состоялся на арене имени Владимира Петрова в Красногорске. В нем встретились прошлогодний победитель турнира ЦСКА и команда «СКА - Стрельна» из Санкт-Петербурга. Со счетом 7:2 победу одержали москвичи. Кроме московских и подмосковных команд, в турнире 2023 года участие принимали клубы спортивных школ Уфы, Челябинска, Омска, Ярославля и Казани.

Финальный матч посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Выступая с приветственным словом по окончании матча, глава региона поблагодарил участников, гостей и организаторов спортивного праздника, в том числе самого Александра Овечкина и его маму Татьяну Николаевну, которая является вдохновителем турнира. Он также сообщил, что с будущего года планируется приглашать на «Кубок Овечкина» 24 команды, а не 12, как было до сих пор.

Кроме хоккейных матчей в рамках турнира, прошел также выставочный матч, в котором звезды прошлых лет играли с командой блогеров. Зрители смогли увидеть на льду ярчайших мастеров, которые много лет создавали славу отечественного хоккея. В матче приняли участие Алексей Касатонов, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Морозов и конечно Александр Овечкин, который вышел на лет со своим четырехлетним сыном Сережей.

Еще одной новинкой нынешнего «Кубка Овечкина» стало параллельное проведение соревнований по киберхоккею «КиберОвиCUP». В турнире приняли участие около 300 игроков, приехавшие в Подмосковье из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Финляндии и Узбекистана. Финалисты, кроме призовых денег, смогли сыграть против одного из лучших хоккеистов современности Александром Овечкиным, пусть и на игровой приставке.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#зрители
#матч
#александр овечкин
#вячеслав фетисов
#звёзды
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Хабиб Нурмагомедов удивился гендерно-нейтральным туалетам в США
12 августа 2023, 14:39

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бывший чемпион по боям без правил UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к количеству полов. Он заявил, что для него существуют только мужчины и женщины, а никакого среднего рода в вопросах гендера быть не может.
Хабиб рассказал о неловкой ситуации, в которую попал во время поездки в Калифорнию. Он зашел в кафе и спросил, где можно помыть руки, передает «Лента.RU». Официант объяснил российскому бойцу, как пройти в туалет. И тут Нурмагомедов впал в легкий ступор.

«Подхожу, а там две двери и на обеих таблички с надписью: «Для всех полов». Думаю, что такое? Куда это я попал?. Впервые в жизни такое увидел», — рассказывал позже российский чемпион.

Только постучав и убедившись, что одна из кабин пуста, Хабиб решился войти внутрь. Нурмагомедов подчеркнул, что рос и воспитывался в очень традиционной и религиозной семье, и очень рад этому. Он добавил, что родом с гор, и у них существует только два пола.

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед, не потерпев ни одного поражения за годы выступлений в смешанных единоборствах. Он удерживал титул абсолютного чемпиона UFC с 2018 года, когда завоевал его, до 2021 года, когда официально объявил о завершении спортивной карьеры.

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#кафе
#поездки
#спорт
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Главный тренер «Манчестер Сити» отругал забившего два мяча Холланда
12 августа 2023, 10:08

Фото: istockphoto/Rost-9D

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на повышенных тонах поговорил с форвардом Эрлингом Холландом в перерыве матча первого тура АПЛ с «Бернли». Многих это удивило, потому что норвежец забил в первом тайме два мяча
Холланд в первые 45 минут матча действовал в привычной манере, используя минимальное количество касаний перед ударом по воротам соперника. И сделал то, что умеет лучше всего — забил два мяча в ворота соперника, передает «Спорт Экспресс». Однако на исходе тайма норвежский форвард остался недоволен тем, что партнер не отдал ему передачу в тот момент, когда, по его мнению, обязан был это сделать.

Именно этот эпизод и заставил Гвардиолу поговорить с молодым нападающим на повышенных тонах. Позже тренер пояснил журналистам, что в Холланде жив юношеский максимализм: он хочет постоянно получать мяч, убегать к воротам и штамповать голы, не глядя на счет на табло. А в том моменте передача на нападающего была рискованной, так как потеря мча привела бы к обрезу и опасному моменту у собственных ворот. «Лысый шарлатан» Гвардиола объяснил нападающему, что его партнер действовал по ситуации и исключил риск атаки соперника. На вопрос журналиста, почему тренер разговаривал с игроком так резко, Гвардиола с улыбкой ответил, что Холланд тоже орал на партнера, не отдавшему ему передачу.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Манчестер Сити». Напомним, в прошлом году «горожане» сделали так называемый требл — выиграли сразу три трофея. Они победили в чемпионате и Кубке Англии, а также выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале итальянский «Интер». Эрлинг Холланд в прошедшем розыгрыше главного европейского турнира забил 12 мячей.

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#спорт
#тренер
#матч
#счёт
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В 55 парках Подмосковья отметят День физкультурника
11 августа 2023, 22:59

Фото: Минспорт МО

55 подмосковных парков подготовили насыщенную программу ко Дню физкультурника, который отметят 12 августа. В этот день там проведут спортивный фестиваль «ФизкультПарк», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной гостей ждёт розыгрыш призов, фото-автобус, гонка на лыжероллерах Repeat Race. 
 
В парке «Ивановские пруды» в Красногорске проведут занятия по дыхательной гимнастике и показательное выступление по самбо. 
 
Парк имени Николая Островского в Ступине подготовил мастер-класс на баланс-бордах и выступление секции чирлидинга. 
 
Детей в парках в этот день ждут анимация, тематические фотозоны, турниры по пляжному волейболу, настольному теннису, конкурсы рисунков. 
 
Гости также встретятся и с известными спортсменами. 
 
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#минспорт мо
#физкультура
#фестиваль
#парки
#подмосковье
#московская область
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В Минспорте рассказали, сколько россиян сменили спортивное гражданство
11 августа 2023, 21:37

Фото:istockphoto/SerrNovik

Российское спортивное гражданство с прошлого года сменили 67 спортсменов.
В пресс-службе Министерства спорта России уточняют, что среди тех, кто сменил спортивное гражданство, 47 человек являются представителями летних олимпийских видов спорта, 8 выступают в зимних олимпийских видах спорта, еще 12 принимают участие в неолимпийских спортивных дисциплинах.
 
Конкретные фамилии не приводятся.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал об инициативе по внесению изменений в законодательство, которое касается смены гражданства российскими спортсменами.

«Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные», — сообщил Дмитрий Свищев.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

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#гражданство
#спорт
#россия
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В Подмосковье определят чемпиона России по конкуру в личном первенстве
11 августа 2023, 20:37

Фото: пресс-служба соревнований

Имя чемпиона России по конкуру в личном первенстве станет известно 13 августа, сообщили организаторы чемпионата страны. Соревнования стартовали в подмосковном КСК Horseka.
Призовой фонд чемпионата составит 2 млн рублей.
 
В этом году организатор турнира, конноспортивный клуб Horseka Sport, добавил в соревнования элементы развлекательной программы. В воскресенье между этапами турнира зрителей ждет большое шоу.
 
Откроет программу флаговое шоу «Гардарика» из Санкт-Петербурга. Специально для финала чемпионата был поставлен номер «Цыганка» с участием цыганских упряжных лошадей.
 
Также гости КСК получат уникальную возможность увидеть цирковое шоу с участием знаменитых акробатов. А в финале гостей ждёт выступление певицы Пелагеи.

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#спорт
#лошади
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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30 тысяч человек примут участие в фестивале «БОКСЗАБЕГ»
11 августа 2023, 18:41

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 12 августа в Серпухове будут проводить «БОКСЗАБЕГ», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

Масштабное спортивно-массовое мероприятие «БОКСЗАСПОРТ» под эгидой Международных Игр Дружбы пройдет 12 августа в центре города Серпухов и на городском пляже на берегу реки Оки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. 

Организаторы спортивного мероприятия ожидают участие около 30 тысяч человек. 


Призовой фонд спортивно-массового мероприятия составит 20 миллионов рублей. 

«Мы предлагаем задержаться в Серпухове на весь день или заранее спланировать свои выходные. В городе располагаются одни из лучших ресторанов Московской области, находится подмосковная „Третьяковка“ — так называют Серпуховский историко-художественный музей. Неподалеку расположен один из самых маленьких заповедников в стране, где можно понаблюдать за зубрами и бизонами», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры.

Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. Там же можно пройти регистрацию. 

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