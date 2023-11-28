Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу

Фото: администрация городского округа Кашира
В Ереване с 24 ноября по 5 декабря проходит IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей и девушек до 16 лет.
Для участия в турнире заявки направили 574 спортсмена из 59 стран. Арсений Жильцов из Каширского городского округа будет защищать честь России в весовой категории до 50 кг.
Администрация Каширы желает удачи спортсмену на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра». В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок». Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.
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Администрация Каширы желает удачи спортсмену на международных соревнованиях.
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Мария Фирсова