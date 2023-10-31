Аршавин предрёк Холанду и Мбаппе «Золотые мячи»

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«Месси выиграл Кубок мира, в отличие от тех, кто стал вторым и третьим в голосовании. Поэтому Лео с наградой. Но и Холанд, и Мбаппе еще получат свои «Золотые мячи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Аршавин.
Ранее кубок «Золотой мяч» в восьмой раз получил аргентинский футболист Лионель Месси.
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