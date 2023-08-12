Артем Дзюба нахамил журналисту после неприятного вопроса

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил в последний раз. Потом обидно будет тебе», — жестко ответил футболист корреспонденту.
В нынешнем сезоне на счету бывшего нападающего сборной России только один забитый мяч в четырех играх. В прошлом сезоне Дзюба, вернувшись из неудачного вояжа в Турцию и подписав контракт с «Локомотивом», забил в одиннадцати матчах восемь голов и вошел в список 33 лучших футболистов страны.
Читайте также:
Главный тренер «Манчестер Сити» отругал забившего два мяча Холланда
В Минспорте рассказали, сколько россиян сменили спортивное гражданство
Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился