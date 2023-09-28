Артема Дзюбу оштрафовали на десять тысяч рублей

Фото: istock / Rost-9D
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил штраф за свое поведение после матча с «Зенитом». Об этом сообщил 28 сентября глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
Штраф футболисту выписали за то, что тот вышел за пределы технической зоны после замены. Кроме Дзюбы, штраф также получил старший тренер «Локомотива» Олег Левин. Размер штрафа составил 10 тысяч рублей. Помимо этого, наказание понесет весь футбольный клуб. Штраф в размере 50 тысяч рублей оформили «Локомотиву» за массовый выход на поле.
Также денежное наказание предусмотрено для пресс-службы команды за то, что они вышли на 2 минуты раньше окончания матча. Им придется оплатить 10 тысяч рублей.
По итогам 9 туров «Локомотив» располагается на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги.
Читайте также:
Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет
Экс-капитан Попов: Карпин верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе
Футбольный агент Селюк: с Бабичем «Спартак» играет намного лучше
Алина Юрчак