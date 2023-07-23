«Аякс» не смог купить футболиста Сперцяна у «Краснодара» за 8,5 миллиона евро

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Футбольный клуб «Краснодар» отклонил предложение амстердамского «Аякса» о приобретении полузащитника Эдуарда Сперцяна за €8,5 млн. Такую сумму трансфера в российском клубе сочли неприемлемой, а кроме того — заявили, что не станут отпускать футболистов сразу после старта нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).
В сезоне-2022/23 РПЛ полузащитник выходил на поле 28 раз, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. В итоге «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.
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