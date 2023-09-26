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Бадминтонисты из Подмосковья привезли с чемпионата России семь медалей

26 сентября 2023, 16:04
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Подмосковные бадминтонисты завоевали золотую, серебряную и пять бронзовых медалей личного чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Первое место в женском парном разряде заняла Екатерина Малькова. Помимо этого, она выиграла бронзу в смешанном парном разряде в тандеме с Егором Борисовым.

Сам Борисов вместе с Георгием Лебедевым удостоились ещё одной бронзовой медали – в парном мужском разряде. В одиночном разряде второе и третье места завоевали Артур Печёнкин и Владислав Добычкин соответственно.


У женщин в одиночном разряде бронзу выиграла Алина Бусыгина.

Как отметили в министерстве, личный чемпионат России по бадминтону проходил во Владивостоке 20-25 сентября.

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Боец Медведев назвал чемпиона UFC Стрикленда тактической машиной
26 сентября 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Боец RCC Борис Медведев заявил, что чемпион UFC Шон Стрикленд побеждает за счёт того, что силён в тактике.
«Стрикленд – это тактическая машина, которая действует с большим умом. Он хорошо контролирует дистанцию, пробивает серии и постоянно наседает. Очень сложно драться, когда оппонент постоянно рядом с тобой и угрожает ударами. Это заставляет нервничать», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Медведев.

Отмечается, что у спортсмена на счету 28 побед и пять поражений. Он идёт на серии из трех выигранных поединков.

А в Московской области 7 октября состоится чемпионат по кикбоксингу «Битва в Подольске». На турнир, который будет проходить в универсальном спортивном центре «Юность», приедут спортсмены из Подольска, Красногорска, Раменского, Реутова, Ашукино, Дедовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Сочи и Москвы. Всего состоится шесть рейтинговых поединков.

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#спорт
#бокс
#спортсмены
#чемпионат
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Агент Селюк допустил переход в другой клуб футболиста Конате
26 сентября 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/matimix

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может покинуть клуб уже этой зимой.
«Есть вероятность, что в январе Конате покинет «Ахмат» и перейдёт в другой клуб. Скорее всего, так всё и будет. Зарубежный клуб? Не обязательно», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Селюк.

Отмечается, что в этом сезоне Мохамед Конате провёл 13 матчей в составе «Ахмата», забив четыре мяча.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за алкоголя. О госпитализации сообщил бывший партнер по национальной команде Александр Алиев в своих социальных сетях.

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#спорт
#клуб
#футболист
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Песков заявил, что не знаком с фактами, когда Исинбаева «продавала родину»
26 сентября 2023, 15:49

Фото: istock / Naypong

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по теме «предательства Родины» Елены Исинбаевой. Его слова передает агентство ТАСС.

«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы продавала родину. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Исинбаева живет в Испании на острове Тенерифе. Помимо этого, издание El Digital Sur сообщало, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.

В соцсетях она писала, что в начале осени возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), потому что у организации нет основания для отстранения Елены от работы. 

Исинбаева отметила, что во время карьеры в спорте никогда не состояла в ВС РФ, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, является номинальным.

Так, в начале сентября, МОК объявил состав комиссий, и Исинбаева сохранила свое место. Напомним, что Елена Исинбаева побеждала на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом.  

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#дмитрий песков
#вс рф
#мок
#Елена Исинбаева
#спорт
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«Пускай закроет свой рот»: Вяльбе прокомментировала действия Исинбаевой
Глава ФЛГР Вяльбе призвала Исинбаеву не оправдываться за отъезд из России
26 сентября 2023, 14:23

Фото: сайт Кремля

Российская спортсменка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться за свой отъезд из России. Об этом в рамках шоу РИА Новости «На два слова» заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Российская лыжница резко осудила поведение Исинбаевой. Она призвала спортсменку уже сделать выбор, поскольку такое поведение недопустимо.

«Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь», – подчеркнула Вяльбе.

Собеседница РИА Новости отметила, что не понимает действий и выбора Исинбаевой. Ещё больше она не может принять факт отречения спортсменки от ЦСКА. После всего этого, по словам Вяльбе, Исинбаевой следует «закрыть свой рот» и спокойно жить за пределами России.

Кроме того, глава ФЛГР заявила, что Исинбаева, состоящая в МОК (Международный олимпийский комитет), не сможет помочь российским спортсменам восстановить свои права. К тому же, по мнению Вяльбе, она не сможет там жить так хорошо, как жила в России.

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#елена исинбаева
#спорт
#россия
#выбор
#мок
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Фигурист из США Чжоу заявил о распространении допинга у российских фигуристов
26 сентября 2023, 05:08

Фото: iStock/SeventyFour

Фигурист из США Винсент Чжоу высказал своё мнение насчёт ситуации с допингом в России. Об этом пишет Global Athlete.
«Положительный допинг-тест Камилы Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — цитирует издание слова американского спортсмена.

Чжоу добавил, что сложившаяся ситуация неудивительна на фоне того, что Российское антидопинговое агентство так и не восстановило статус соответствия.

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#допинг
#рф
#россия
#сша
#спортсмены
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Экс-футболист сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя
25 сентября 2023, 20:22

Фото: istock/ matimix

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за алкоголя. О госпитализации сообщил бывший партнер по национальной команде Александр Алиев в своих социальных сетях.

«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», — сообщил Александр Алиев.
Артем Милевский решил закончить карьеру осенью 2021 году, сейчас ему 38 лет.  В качестве игрока он играл за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно», белорусский «Динамо» (Брест), венгерскую «Кишварду». Последним клубом стал украинский «Минай». В составе украинской сборной Милевский сыграл 50 матчей и суммарно забил 8 голов.

Ранее фанаты заметили изменения во внешности Милевского  — они заподозрили, что у футболиста трудности со спиртными напитками, ведь тот стал все чаще появляться в соцсетях в состоянии опьянения и серьезно поправился.

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Бизнесмен Шишкарев: В Новороссийске может появиться стадион для «Черноморца»

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Дарья Клишина рассказала о раздражающих вещах в США

#врачи
#изменения
#футболист
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Бизнесмен Шишкарев: В Новороссийске может появиться стадион для «Черноморца»
25 сентября 2023, 16:22

Фото: istockphoto.com/mel-nik

Предприниматель Сергей Шишкарев заявил о возможном строительстве в Новороссийске нового стадиона для «Черноморца».
«Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей существующего стадиона. Она должна дать расчёт, сколько реконструкция займёт времени и во сколько обойдётся. Как бы я ни хотел сохранить место стадиона и его уникальное положение с видом на море, боюсь, придётся строить новый», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шишкарев.

Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников, спортсменов и жителей города с 15-летним юбилеем стадиона «Арена Химки», который является важнейшим спортивным объектом города.

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#спорт
#стадион
#футбол
#строительство
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Адвокат Добровинский заявил о сломанной карьере Слуцкого
25 сентября 2023, 16:14

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Адвокат Александр Добровинский заявил, российский футбольный тренер Леонид Слуцкий сегодня переживает некий кризис, а карьера его сломана.
Так он прокомментировал штраф Слуцкого от РФС и ответ тренера на такое наказание.

«Слуцкий что-то достиг в нашей стране, но на сегодня его карьера сломана. Ему надо всё возродить заново, так как последние годы его профессиональной деятельности на тренерской скамейке были печальными, хоть и не по его вине. Человек несёт этот удар и переживает. Если ему удастся снова потренировать какую-то команду и добиться результата, всё придёт в норму. Но сегодня он немножко раненый зверь. На мой взгляд, всё началось с его ошибочного появления в Западной Европе, где всё сложилось плохо», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Добровинский.

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#спорт
#тренер
#штраф
#человек
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Дарья Клишина рассказала о раздражающих вещах в США
25 сентября 2023, 15:01

Фото: istock / Kenishirotie

Российская спортсменка, прыгунья в длину, Дарья Клишина рассказала о раздражающих аспектах жизни в Америке. Спортсменка уже долгое время тренируется в Соединенных штатах. Слова Дарьи приводит спортивный портал «Чемпионат».

По словам Дарьи, она редко болеет, но все равно обязана оплачивать дорогостоящую медицинскую страховку. Спортсменка не любит пить таблетки, но регулярно проводит проверку общего состояния здоровья и дважды в год принимает курс витаминов для поддержания здоровья, иммунитета, красоты волос и кожи. 

«Понимаю, что оно (страхование - прим.ред) позволяет обратиться к врачу без дополнительных расходов, но иногда вопрос – зачем оно мне, если я практически не болею?», — поделилась Клишина.
Также легкоатлетка рассказала, что ненавидит кредитные карты, а в США они повсеместно.

«Я ненавижу быть должной — ни в чем и никому. А в Штатах без кредитной карты, без кредитной истории ты не можешь ничего! От слова вообще», — возмутилась Дарья.
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