Бадминтонисты из Подмосковья привезли с чемпионата России семь медалей

Фото: Минспорт МО
Подмосковные бадминтонисты завоевали золотую, серебряную и пять бронзовых медалей личного чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Первое место в женском парном разряде заняла Екатерина Малькова. Помимо этого, она выиграла бронзу в смешанном парном разряде в тандеме с Егором Борисовым.
Сам Борисов вместе с Георгием Лебедевым удостоились ещё одной бронзовой медали – в парном мужском разряде. В одиночном разряде второе и третье места завоевали Артур Печёнкин и Владислав Добычкин соответственно.
У женщин в одиночном разряде бронзу выиграла Алина Бусыгина.
Как отметили в министерстве, личный чемпионат России по бадминтону проходил во Владивостоке 20-25 сентября.
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Сам Борисов вместе с Георгием Лебедевым удостоились ещё одной бронзовой медали – в парном мужском разряде. В одиночном разряде второе и третье места завоевали Артур Печёнкин и Владислав Добычкин соответственно.
Как отметили в министерстве, личный чемпионат России по бадминтону проходил во Владивостоке 20-25 сентября.
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Лора Луганская