«Балтика» одержала первую победу в РПЛ

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Калининградская «Балтика» выиграла воронежский «Факел» в третьем туре Российской премьер-лиги, передает корреспондент «Ленты.ру».
Отметим, что «Балтика» недавно в РПЛ и находится на десятом месте, набрав три очка после игры с «Факелом». Калининградская команда находится на 16 месте в РПЛ, не имея ни одного очка.
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Дана Игумнова