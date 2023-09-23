«Барселона» продлила контракт с Хави до 2025 года

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Нынешний главный тренер «Барсы» сам является её воспитанником, много лет защищавшим цвета каталонского клуба и сборной Испании по футболу. В составе «Барселоны» Хави являлся восьмикратным чемпионом Испании и трёхкратным обладателем Кубка короля. Шесть раз футболист становился победителем Суперкубка Испании, а кроме того, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, и по два — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Как игрок сборной, Хави является чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).
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