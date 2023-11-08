Баскетбольный клуб «Химки» возглавил турнирную таблицу Суперлиги

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Шестой матч был выездным и прошел в Ижевске. Игра между командами Купол-Родники» и «Химки» завершилась со счетом 58:77 в пользу подмосковных баскетболистов.
«Мы хорошо подготовились, несмотря на тяжелый календарь. Это пятый матч за 14 дней.<…> Глубина скамейки позволяет нам проводить качественную ротацию. В целом доволен проведенной игрой, необходимо лишь уменьшить количество потерь. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующей игре», - отметил главный тренер БК «Химки» Александр Мальцев.
Стоит отметить, что следующий матч пройдет на домашней площадке в Баскетбольном центре Московской области 13 ноября. Химкинские спортсмены будут играть с БК «Тамбов».Кроме этого, по итогам шести матчей «Химки» делят первую строчку с БК «Темп-СУЗМ» из Свердловской области.
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