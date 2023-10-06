Бассейн «Бриз» в Дмитрове отремонтируют на год раньше плана

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Капремонт бассейна «Бриз» в Дмитрове, стартовавший в начале этого года, уже выполнен на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По поручению главы администрации муниципалитета Ильи Поночевного ход работ на объекте проинспектировали его заместители. Они пришли к выводу, что работы ведутся по плану. Закончен демонтаж старой отделки, вывезен строительный мусор, готова новая кровля. Специалисты возводят перегородки, наносят гидроизоляцию, ведут подготовку чаш бассейна.
На завершающем этапе находятся работы по утеплению фасада. Скоро будут установлены окна.
Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Воробьёва.
Читайте также:
Новый ФОК с ледовой ареной в Орехово-Зуеве откроют в декабре
БК «Химки» начнут новый сезон Суперлиги 7 октября
Экологический велозаезд серии Gran Fondo пройдёт под Можайском
На завершающем этапе находятся работы по утеплению фасада. Скоро будут установлены окна.
«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёв капремонт бассейна включили в госпрограмму. Сейчас работы идут полным ходом, и вскоре спортивный объект начнёт функционировать на радость жителям и гостям города», – сказал Поночевный.Это долгожданный объект для города. По поводу бассейна поступало много просьб от горожан.
«Людям крайне необходим этот бассейн, поэтому мы увеличили темп строительства, и он будет отремонтирован на год раньше срока», – отметил начальник Управления физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Михаил Сентюрин.Здание было построено в 1988 году и закрыто в 2016-м из-за проблем с техническим состоянием. Особенность «Бриза» – в наличии чаш на 9 и 25 м, подходящих для занятий разных возрастных групп.
Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Воробьёва.
Читайте также:
Новый ФОК с ледовой ареной в Орехово-Зуеве откроют в декабре
БК «Химки» начнут новый сезон Суперлиги 7 октября
Экологический велозаезд серии Gran Fondo пройдёт под Можайском
Лора Луганская