Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» жил в доме престарелых, где ухаживали за пожилыми людьми, страдающими деменцией. В один из дней он начал вставать со стула, неудержался, упал и ударился лбом о подоконник.
За свою футбольную карьеру Чарльтон получил много значимых наград, в том числе, в 1994 году его посвятили в рыцари.
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