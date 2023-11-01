Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) направила приглашения на конкурс заявок для получения права проведения чемпионата мира 2034 года. Приглашения получили Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Конфедерация футбола Океании (OFC). Первой официально подала заявку на участие в отборе Саудовская Аравия, чьё решение было поддержано AFC. Отмечается, что заявки принимаются до 31 октября.Австралийская футбольная федерация, изучив все условия для подачи заявки, приняла решение не делать этого, то есть, фактически, полностью отказалась от проведения чемпионата мира по футболу 2034 года в своей стране.Ближайший чемпионат мира состоится в 2026 году. Он будет проходить в США, Канаде и Мексике. Хозяева следующего чемпионата, который пройдёт в 2030 году, также определены. Ими стали Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия.Месси в восьмой разПрезидент РФС Колосков заявил оВоронежский «Факел»