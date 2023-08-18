Биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за сборную Финляндии

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Международный союз биатлонистов с сезона-2023/24 дал разрешение Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях.
У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.
Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером.
За сборную РФ выступает младшая дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине серебряную и бронзовую медали.
Ранее сообщалось, что 26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское.
Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.
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Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером.
Ранее сообщалось, что 26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское.
Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.
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Мария Фирсова