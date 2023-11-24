Бывший директор «Анжи» Балашов рассказал о зарплате Это'О в Махачкале

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Кроме Это'О, в «Анжи» времен Керимова съехались многие знаменитые футболисты. Например, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, полузащитник сборной России Юрий Жирков, перебравшийся в Махачкалу из лондонского «Челси», лучший полузащитник только что завершившегося чемпионата Бразилии Жусилей да Силва, нападающий сборной Бразилии Диего Тарделли, игрок сборной Марокко Мубарак Буссуфа, перешедший из французского «Марселя». Тренировал команду знаменитый голландец Гус Хиддинк. Но больше всех зарабатывал именно камерунец. Имея контракт на 28,8 миллиона евро в год, он на тот момент являлся самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
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