Бывший футболист Бут: «Слуцкий — тренер, который сломал систему»

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«Слуцкий — тренер, который сломал систему. Он один из первых в мире, кто начал использовать видеоанализ. Горд, что играл под его руководством. Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Леонид Викторович талантливый во всем. Его юмор мне он очень нравится. Юмор тоже очень важен в футболе. Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Он станет лучшим тренером России, когда вернется!» — сказал в беседе с «РБ Спорт» Бут.
Ранее российский футболист, бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что шансы российских футболистов уехать играть в Европу и перейти в европейские клубы не так уж и велики.
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