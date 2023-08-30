Бывший президент ФК «Москва» Белоус заявил об интересе Европы к рынку РПЛ

Фото: istockphoto.com/matimix
«Для меня в этом нет ничего удивительного. Того же Сазонова наверняка приметили, когда он выступал за Грузию, теперь едет в Италию. Туда сейчас поехал Азмун, и др. Это показывает, что рынок РПЛ им давно интересен, и они по-прежнему следят за ним», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Белоус.
Он отметил, что российские футболисты являются перспективными для Европы, что очень хорошо. Белоус выразил уверенность в том, что в скором времени российские клубы вернуться к международным соревнованиям.
Читайте также:
Адвокат Добровинский спрогнозировал выступления «Зенита» в нынешнем чемпионате
Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг
Люберцы стали победителями Кубка Губернатора Московской области