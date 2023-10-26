Бывший замгендир «Спартака» Кузьмичев: «Джикия будет бороться за своё место»

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«Я знаю Джикию давно, он точно не будет опускать руки и сдаваться. Я уверен, он будет бороться за своё место в составе. На его месте я бы сейчас ничего резкого не говорил и не делал, а просто бы работал. Думаю, к зиме что-то будет известно по поводу его будущего. Уже и клуб будет иметь понимание и сам Джикия поймет, куда дальше двигаться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.
Известно, что спортсмен оставался в запасе в последних матчах чемпионата России, а в этом сезоне Джикия провёл в составе «Спартака» девять матчей.
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