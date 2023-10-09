Бывший замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: «Черчесов — крепкий тренер»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал Станислава Черчесова крепким тренером и допустил возможность его успешной работы в «Спартаке».
«Станислав Саламович — крепкий тренер. В его штабе большой объём работы делал Мирослав Ромащенко. Сможет ли Черчесов компенсировать потерю в своем тренерском штабе? Это может сказаться. В целом, Черчесов — один из сильнейших российских тренеров. Вполне возможно у Станислава Саламович получится в «Спартаке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков заявил о том, что новость о возможном возвращении юношеских сборных по футболу на международные соревнования, является радостной.
Читайте также:
«СЭ»: полузащитника Макарова временно отстранили от тренировок «Динамо»
Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»
Тренер Кирьяков поддержал возможный допуск юношей ФИФА к соревнованиям
Мелисса Тимофеева