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Бывший замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: «Черчесов — крепкий тренер»

09 октября 2023, 14:32
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал Станислава Черчесова крепким тренером и допустил возможность его успешной работы в «Спартаке».

«Станислав Саламович — крепкий тренер. В его штабе большой объём работы делал Мирослав Ромащенко. Сможет ли Черчесов компенсировать потерю в своем тренерском штабе? Это может сказаться. В целом, Черчесов — один из сильнейших российских тренеров. Вполне возможно у Станислава Саламович получится в «Спартаке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков заявил о том, что новость о возможном возвращении юношеских сборных по футболу на международные соревнования, является радостной.

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Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»
09 октября 2023, 11:28

Фото: Сайт ЖБК «Спарта энд К»

Женский баскетбольный клуб «Спарта энд К» из подмосковного Видного одержала победу в домашнем матче премьер-лиги против «Самары». Об этом сообщается на сайте подмосковной команды. Счёт игры – 71:58.
В активе воспитанницы клуба 2001 года рождения Анны Кузнецовой – 26 очков и семь результативных передач. Это её персональный рекорд и высшее снайперское достижение нынешнего чемпионата. 
 
Следующий матч «Спарта энд К» проведёт на выезде. В пятницу, 13 октября, подмосковные баскетболистки встретятся в столице с МБА.

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ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»
09 октября 2023, 11:22

Фото: Минспорт МО

Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в Астрахани в матче чемпионата России по гандболу в Суперлиге местное «Динамо».
К концу первой половины игры преимущество было на стороне гостей – 14:17. После этого «Медведи» лишь увеличили разрыв. Итог встречи – 28:33 (14:17).  

Самыми результативными игроками у подмосковных гандболистов стали Александр Ермаков и Александр Котов. Оба отправили в ворота соперника по пять мечей. 

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут в белорусском Могилёве в рамках SEHA – Gazprom League 11 октября.

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#минспорт мо
#гандбол
#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
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Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь медалей по конькобежному спорту
09 октября 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Коломне на Всероссийских соревнованиях «Кубок Коломенского Кремля» по конькобежному спорту подмосковные спортсмены завоевали три золотых и серебряных медали и две бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
Московскую область представляли конькобежцы из «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 


В женском забеге Дарья Качанова завоевала золото в забеге на 1000 м и 500 м. Также Ирина Кузнецова получила бронзу на 500-метровой дистанции.


Среди мужчин на забеге в 5000м Даниил Алдошкин выиграл 1 место, а серебро досталось Илье Иванову.
Стоит отметить, что в категории «юниоры» в состязании на 500 метров Виктория Морозова и Елена Чеботарева удостоились второго и третьего места. 


Кроме этого, в дистанции на 1500 м Виктория Морозова также стала серебряным призером.


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Матч «Динамо» и «Факела» завершился ничьёй
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#конькобежный спорт
#московская область
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Матч «Динамо» и «Факела» завершился ничьёй
08 октября 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Матч московского «Динамо» и воронежского «Факела» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги, который прошёл 8 октября на ВТБ Арене в столице, завершился со счётом 0:0.
Клуб «Динамо» размещается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя ничьями и одним поражением (матч с командой «Спартак» завершился со счётом 1:0). 

Воронежский «Факел» занимает 15-ю строчку рейтинга. Команда с девятью очками находится на предпоследнем месте.

В рамках следующего тура московский клуб сразится с «Локомотивом». Игра пройдёт 21 октября.

«Факел» в этот же день проведёт матч с «Оренбургом», на его домашнем стадионе. 

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#футбол
#матч
#москва
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«СЭ»: полузащитника Макарова временно отстранили от тренировок «Динамо»
08 октября 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Полузащитника «Динамо» Дениса Макарова временно отстранили от тренировок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что такое решение тренерского штаба было принято в связи с неподобающим поведением 25-летнего полузащитника во время тренировок и матчей. 

Макаров не принимал участие в тренировках с основных составом «Динамо». Он не попал на матч со «Спартаком», который прошёл в среду, 4 октября, и с воронежским «Факелом», который проходит сегодня на стадионе ВТБ Арена в Москве.

Напомним, что Денис Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. До этого он играл за «Оренбург», нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Рубин».

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#футбол
#тренировки
#запрет
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Глава UFC Уайт: Россияне могут выходить на бой с флагом страны
08 октября 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что организация приняла решение снять запрет на выход бойцов с флагом своей страны. Россияне смогут выходить с триколором на плечах начиная со следующего турнира: UFC Fight Night 229.
Уайт рассказал, что во время нахождения в отпуске он смотрел турнир, посвященный Дню независимости Мексики. Тогда отсутствие национальных флагов буквально резало глаз знаменитому промоутеру и казалось неестественным, сообщает Sport 24.

«Отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: «К черту, мы возвращаем флаги!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что бойцы из России также смогут выходить на представление в октагон с флагом своей страны, наравне с другими участниками боев. Запрет на флаги для россиян действовал с 2022 года, с момента начала украинского конфликта. UFC тогда не хотела создавать политическую напряженность.

«Мне просто наплевать!» — эмоционально прокомментировал Дана Уайт свое нынешнее решение.

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Игрок «Шеффилда» Бэшем получил открытый перелом ноги в матче против «Фулхэма»
07 октября 2023, 20:29

Фото: istockphoto/FotografieLink

Защитник футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил страшную травму в матче 8-го тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Один из рядовых игровых эпизодов закончился для него открытым переломом голеностопа.
Несчастье случилось в конце первого тайма. Особенно неприятно и обидно то, что серьезная травма не была получена в результате жесткого столкновения с соперником, как это иногда бывает. Выбивая мяч, Бэшем просто оступился и неудачно подвернул ногу. Игрок тут же рухнул на газон, как подкошенный.

Партнеры по команде и соперники хватались за голову при виде ужасной травмы защитника английской команды. Врачам пришлось надевать на Бэшема кислородную маску, так как от болевого шока он начал терять сознание и задыхаться. Прямо со стадиона футболиста отвезли в госпиталь. Пока врачи оказывали ему помощь на поле, матч был остановлен на 14 минут.

В текущем сезоне 35-летний Крис Бэшем провел за свой клуб все восемь матчей. Насколько теперь выбыл игрок из-за тяжелой травмы, пока неизвестно.

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#госпиталь
#футбол
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Мытищинский стадион «Труд» ждёт масштабная реконструкция
06 октября 2023, 20:54

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Стадион «Труд» в микрорайоне Пироговский будет реконструирован, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Проектные работы начнут в будущем году.
«Этот стадион – одно из самых популярных отдыха для жителей микрорайона. Здесь проходят многочисленные спортивные праздники и мероприятия. Видим, что здесь требуется масштабная реконструкция. К проектно-изыскательским работам планируется приступить в 2024 году», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, при проектировании будет рассматриваться возможность создания многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Футбольное поле при этом будет сохранено.
 
Стадион был построен в 1970 году. Размер футбольного поля с натуральным газоном – 74 на 104 м. Зрительские трибуны вмещают 1,5 тыс болельщиков.

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#спорт
#стадион
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#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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Две пары подмосковных фигуристов первенствовали на мемориале Панина-Коломенкина
06 октября 2023, 20:46

Фото: Минспорт МО

Фигуристы из Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийском мемориале Н.А. Панина-Коломенкина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В танцах на льду по программе мастеров спорта с большим отрывом выиграли Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Они набрали 196.60 баллов, на 18 баллов обойдя ближайших преследователей из Москвы. 
 
В аналогичной дисциплине по программе кандидатов в мастера спорта победу одержал дуэт Анна Коломенская и Артём Фролов. За ними на пьедестале почёта разместились представители Санкт-Петербурга и Москвы. 

Турнир проходил с 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге.

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