Бизнесмен Шишкарев: В Новороссийске может появиться стадион для «Черноморца»

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Предприниматель Сергей Шишкарев заявил о возможном строительстве в Новороссийске нового стадиона для «Черноморца».
«Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей существующего стадиона. Она должна дать расчёт, сколько реконструкция займёт времени и во сколько обойдётся. Как бы я ни хотел сохранить место стадиона и его уникальное положение с видом на море, боюсь, придётся строить новый», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шишкарев.
Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников, спортсменов и жителей города с 15-летним юбилеем стадиона «Арена Химки», который является важнейшим спортивным объектом города.
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