БК «Химки» начнут новый сезон Суперлиги 7 октября

Фото: БК «Химки»
Баскетбольный клуб «Химки» сыграет первый матч нового сезона Суперлиги 7 октября на домашней площадке. Соперником подмосковной команды станет «Университет-Югра» из Сургута, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Коллектив из Химок – один из главных фаворитов в борьбе за золото чемпионата сезона 2023/2024. Состав команды пополнили четыре новых игрока. Это Илья Сорокин, Владимир Пичкуров, Александр Гаврилов и серебряный призёр Олимпийских игр по баскетболу 3х3 Илья Карпенков.
Всего в этом году в Суперлиге сыграют 16 команд. Вместо ушедших в Единую лигу ВТБ «Руна» и «Уралмаш» будут выступать ростовский «Барс РГЭУ», челябинский «Челбаскет» и фарм-команда «МБА».
По итогам прошлого сезона БК «Химки» стал бронзовым призёром Суперлиги и вышел в финал Четырёх Кубка России.
Первая игра нынешнего сезона пройдёт в Баскетбольном центре Московской области. Начало матча – в 19:00. Вход свободный.
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Всего в этом году в Суперлиге сыграют 16 команд. Вместо ушедших в Единую лигу ВТБ «Руна» и «Уралмаш» будут выступать ростовский «Барс РГЭУ», челябинский «Челбаскет» и фарм-команда «МБА».
Первая игра нынешнего сезона пройдёт в Баскетбольном центре Московской области. Начало матча – в 19:00. Вход свободный.
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Лора Луганская