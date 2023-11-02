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БК «Химки» обыграли команду из Курска «Русичи»

02 ноября 2023, 15:45
Фото: Дарья Савинова

Фото: Дарья Савинова

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл матч у курской команды «Русичи». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Это была вторая встреча команд за сезон. Подмосковная команда выиграла, обойдя соперников на 4 очка.

«Мы выполнили тренерскую установку. По ходу игры нашли свой бросок и выиграли. У нас есть цель — занять первое место в Кубке России», — отметил баскетболист БК «Химок» Даниил Зиборов.


Стоит отметить, что в начале игры команда гостей обыграла химкинских баскетболистов на два очка, но к перерыву хозяева вели со счетом 44:18.

Вторая половина матча закончилась со счетом 96:50 в пользу команды БК «Химки». Больше всего очков забили Дмитрий Кадошников, у Илья Карпенков, Владимир Пичкуров и Артем Чеваренков.

Кроме этого, в следующем этапе соревнований Кубка России ​по баскетболу спортсмены сыграют с московской «Руной».

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#московская область
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Хоккеист Коньков спрогнозировал победу СКА в игре с «Авангардом»
02 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, что в игре регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Авангард» победа будет за петербуржцами.
«СКА находится в таблице ниже, чем «Авангард». «Армейцы» должны решить ещё много вопросов. Каждой из команд нужны очки для того, чтобы подниматься в таблице. Главное — показывать качественную игру. Сегодня будет интересный матч, каждая из команд настроена на победу. Мне трудно предсказать исход, так как у этих соперников нет компромиссов. Но все игры петербуржцев в этом сезоне закончились в пределах 60 минут. Ставлю на их победу в дополнительное время», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Матч СКА — «Авангард» состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

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Футболист Новиков выразил надежду на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»
02 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что в матче ЦСКА и «Оренбурга» ожидает победы первого.
«С нынешней сеткой сложно предугадать, какое место будет более выгодным для дальнейшей борьбы в турнире. Клубы РПЛ на игры группового раунда Кубка не выпускают основные составы, поэтому эти поединки не столь интересны для зрителей, но в плей-офф будет другая история. Надеюсь, что ЦСКА сегодня сыграет на победу и будет ярко выступать в плей-офф», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Матч Кубка России ЦСКА – «Оренбург» состоится сегодня, 2 ноября, в 18:30 по московскому времени.

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#спорт
#матч
#рпл
#футбол
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Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по фехтованию
02 ноября 2023, 09:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены из Московской области стали  золотым и бронзовым призерами в личном зачёте всероссийского турнира по фехтованию на шпагах. На соревнованиях они представляли региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

В личном зачете среди женщин Марина Кесаева по итогам двух дней соревнований завоевала первое место.  На втором месте оказалось представительница Самары, а на третьем спортсмена из Москвы.

В мужском зачете подмосковный фехтовальщик Дмитрий Швелидзе завоевал «бронзу», уступив представителям Москвы.

Кроме этого, награждали призеров директор центра развития фехтования Центрального федерального округа Александр Чернышев и заслуженный тренер России Василий Скорневский.

Стоит отметить, что соревнования проходили в многофункциональном спорткомплексе «Чкалов Арена» с 25 по 29 октября.

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#подмосковье
#фехтование
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Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон
01 ноября 2023, 19:33

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая, об этом сообщает Би-би-си.
По информации СМИ, Чарльтон умер 18 октября в возрасте 86 лет.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» жил в доме престарелых, где ухаживали за пожилыми людьми, страдающими деменцией. В один из дней он начал вставать со стула, неудержался, упал и ударился лбом о подоконник. 

При падении он получил серьезные повреждения, в том числе у Чарльтона началась пневмония. Врачи боролись за его жизнь, однако, спасти бывшую звезду спорта не удалось. 

За свою футбольную карьеру Чарльтон получил много значимых наград, в том числе, в 1994 году его посвятили в рыцари.

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#пневмония
#футбол
#великобритания
#смерть
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Медведев показал зрителям средний палец после поражения на турнире в Париже
01 ноября 2023, 18:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся третьей ракеткой мира, проиграл на турнире серии «Мастерс» в Париже болгарину Григору Димитрову со счетом 1:2 (3:6, 7:6(7:4), 6:7(2:7). Уходя с корта, он показал зрителям известный международный жест — выставленный средний палец.
Матч складывался непросто для россиянина, и он заметно нервничал. Не добавляло ему уверенности и спокойствия и поведение зрителей, сообщает Sports.ru. Они постоянно что-то выкрикивали в адрес Медведева, свистели ему «под руку», когда он готовился подавать. В ответ теннисист тоже покрикивал на взведенных болельщиков, что еще больше подливало масла в огонь.

В третьем сете при счете 5:5 зрители снова оглушительно засвистели, когда Даниил вышел на подачу. Тогда он просто вернулся на свое место у сетки и отказался выходить на корт, пока публика не перестанет свистеть. После недолгих препирательств судья вынес российскому теннисисту предупреждение, после чего тот все же вышел на подачу, чтобы не получить дисквалификацию.

Несмотря на недружелюбное и громкое поведение зрителей, Медведев удержал свою подачу. То же сделал и Димитров, и партия перешла в тай-брейк, который россиянин, увы, проиграл, взяв в укороченном розыгрыше всего два очка. Зато по дороге с корта теннисист показал своим недоброжелателям на трибунах средний палец, послав их тем самым по известному адресу.

«В Париже мне лучше играть при пустых трибунах», — в сердцах сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

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#предупреждение
#зрители
#матч
#партия
#медведев
#теннис
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На канале «Рейтинга Букмекеров» стартовало новое шоу «Премия»
01 ноября 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/lapandr

На канале «Рейтинга Букмекеров» вышел первый выпуск интеллектуальной игры «Премия».
В новом шоу гости отвечают на вопросы из профессиональной области своих оппонентов. При этом, за участников болеет детский спортивный или творческий коллектив. Победителем становится тот, кто ответит правильно на максимальное количество вопросов.

Как передаёт «РБ Спорт», в первом выпуске поучаствовали заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпиона мира, семикратный чемпион Европы Давид Белявский и аналитик, бывший киберспортсмен, чемпион TI1 Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов.

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#спорт
#шоу
#игра
#развлечения
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Тренер Воронков посоветовал Миранчук уходить из «Аталанты»
01 ноября 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков заявил, что футболисту необходимо покинуть итальянский клуб «Аталанта».
Он отметил, что спортсмена в клубе недооценивают.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет ему больше? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Воронков.

Отмечается, что в сезоне-2023/2024 Алексей Миранчук провёл три матча в составе «Аталанты», а его контракт с клубом Серии А рассчитан до 30 июня 2025 года.

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#спорт
#клуб
#футбол
#спортсмены
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Журова: Поступки украинских спортсменов в отношении российских — ненормальные
01 ноября 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/booblik_uk

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что поступок украинских игроков мини-футбольного клуба «Хит», когда они отказались жать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов, является ненормальным.
«Полагаю, что всем в мире уже начинают надоедать неуважительные демонстрации со стороны украинских спортсменов. Их поступки не имеют ничего общего с нормальными человеческими отношениями», — отметила в беседе с RT Журова.

Она напомнила, что подобные выходки украинских спортсменов случаются уже не в первый раз. При этом, парламентарий заверила, что среди западных стран ещё остались те, которые не примешивают политику к спорту.

Так, во время матча Лиги чемпионов по футзалу игроки украинской команды «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову, выступающему за лиссабонский «Спортинг». В ответ португальцы также не стали приветствовать украинцев.

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#контракт
#футбол
#спорт
#украина
#россия
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Игроки украинского футзального клуба «Хит» отказались жать руку россиянину
01 ноября 2023, 12:14

Фото: istockphoto/Rost-9D

Во время матча Лиги чемпионов по футзалу игроки украинской команды «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову, выступающему за лиссабонский «Спортинг». В ответ португальцы также не стали приветствовать украинцев.
Перед матчем должен был состояться традиционный обмен рукопожатиями. Украинские футболисты проигнорировали россиянина, сообщает SportBox.RU. В ответ на эту демонстрацию игроки «Спортинга», шедшие следом за Соколовым, также устранились и не стали приветствовать соперников.

После окончания матча португальские футболисты тоже не стали жать руки игрокам «Хита». Тренер «Спортинга» Жоау Матуш просто увел команду в раздевалку. Сообщается, что по данному факту в УЕФА открыли дисциплинарное дело.

Сама игра закончилась вничью со счетом 2:2. «Спортинг» выиграл еще две встречи и занял первое место в группе, набрав семь очков. «Хит» стал вторым с пятью баллами. Однако турнирные результаты команд отошли на второй план из-за инцидента, не имеющего к спорту никакого отношения.

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