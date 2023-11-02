БК «Химки» обыграли команду из Курска «Русичи»

Фото: Дарья Савинова
Баскетбольный клуб «Химки» выиграл матч у курской команды «Русичи». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Это была вторая встреча команд за сезон. Подмосковная команда выиграла, обойдя соперников на 4 очка.
Стоит отметить, что в начале игры команда гостей обыграла химкинских баскетболистов на два очка, но к перерыву хозяева вели со счетом 44:18.
Вторая половина матча закончилась со счетом 96:50 в пользу команды БК «Химки». Больше всего очков забили Дмитрий Кадошников, у Илья Карпенков, Владимир Пичкуров и Артем Чеваренков.
Кроме этого, в следующем этапе соревнований Кубка России по баскетболу спортсмены сыграют с московской «Руной».
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«Мы выполнили тренерскую установку. По ходу игры нашли свой бросок и выиграли. У нас есть цель — занять первое место в Кубке России», — отметил баскетболист БК «Химок» Даниил Зиборов.
Вторая половина матча закончилась со счетом 96:50 в пользу команды БК «Химки». Больше всего очков забили Дмитрий Кадошников, у Илья Карпенков, Владимир Пичкуров и Артем Чеваренков.
Кроме этого, в следующем этапе соревнований Кубка России по баскетболу спортсмены сыграют с московской «Руной».
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Мира Полтева