БК «Химки» сыграет первый домашний матч после выездной серии игр

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«Сезон предстоит в этом году очень интересный, уже на старте много неожиданных результатов. Но у нашей команды очень большие задачи, мы хотим выиграть чемпионат. И нам очень нужна поддержка болельщиков. Приглашаем всех на игру с Зенитом», – отметил форвард БК «Химки» Александр Мальцев.
Стоит отметить, что первый за долгое время домашний матч пройдет с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Игра состоится 25 октября в 19:00. Вход свободный.
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