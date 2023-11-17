БК «Химки» разгромил в Суперлиге курских «Русичей»

Фото: БК Химки
Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над «Русичами» из Курска в чемпионате Суперлиги. Матч на домашней арене подмосковной команды завершился со счётом 101:56.
«Разница в счёте стала заметно увеличиваться в нашу пользу. Мы поговорили в раздевалке, что не можем себе позволить играть с «Русичами» вничью. Вторая половина игры прошла очень хорошо. Теперь у нас – честно заработанный выходной день», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.Самым результативным игроком матча стал химчанин Илья Карпенков.
«В этом матче у нас получилось всё, но были недочёты, постараемся их убрать. Планирую побороться за звание самого результативного игрока Суперлиги», – поделился планами Карпенков.22 ноября лидеры чемпионата сыграют в Новосибирске с одноименным клубом.
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