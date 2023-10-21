Боец Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC

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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби и во второй раз защитил свой чемпионский пояс.
Изначально российский боец смешанных единобюорств должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму. Волкановски согласился на предложение Махачева заменить Оливейру в титульном бою, хотя времени на подготовку оставалось крайне мало, чем вызвал уважение российского чемпиона.
В итоге бой с австралийцем завершился уже в первом раунде. Это уже вторая встреча австралийца и дагестанца — в прошлый раз Ислам победил решением судей.
Также в рамках UFC 294 победу одержали российские бойцы Хамзат Чимаев и Виктория Дудакова.
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В итоге бой с австралийцем завершился уже в первом раунде. Это уже вторая встреча австралийца и дагестанца — в прошлый раз Ислам победил решением судей.
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Артем Путинцев