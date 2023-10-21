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Боец Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC

21 октября 2023, 23:12
Фото: iStock/Artur_Didyk

Фото: iStock/Artur_Didyk

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби и во второй раз защитил свой чемпионский пояс.
Изначально российский боец смешанных единобюорств должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму. Волкановски согласился на предложение Махачева заменить Оливейру в титульном бою, хотя времени на подготовку оставалось крайне мало, чем вызвал уважение российского чемпиона.

В итоге бой с австралийцем завершился уже в первом раунде. Это уже вторая встреча австралийца и дагестанца — в прошлый раз Ислам победил решением судей.


Также в рамках UFC 294 победу одержали российские бойцы Хамзат Чимаев и Виктория Дудакова.

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Россиянка Дудакова вышла на бой под песню «Я русский» и победила американку
21 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/wellesenterprises

Россиянка Виктория Дудакова нанесла поражение американке Джин Ю Фрей на 294 номерном турнире UFC.
Бой предварительного карда длился в Абу-Даби 3 раунда. Судьи единогласно присудили победу россиянке, пишет «МК».
 
В активе Виктории Дудаковой теперь максимальное количество побед – 8.
 
Сообщается, что волгоградская спортсменка вышла на бой под композицию Shaman «Я русский».

Ранее сообщалось, что вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн. Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.

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Футбольный клуб «Факел» отстранил футболиста за отказ выходить на замену
21 октября 2023, 18:06

Фото: iStock/Rost-9D

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что клуб отстранил защитника Игоря Калинина.
Футболист отказался выходить на замену в матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга», пишет «Чемпионат».
 
«Есть ли понимание, почему он отказался выходить на замену? Я не могу отвечать за другого человека», —сказал Котов.
В заявлении футбольного клуба сказано, что Котов не сможет посещать тренировки с первой командой. В дальнейшем решение по футболисту будет принимать тренерский штаб и руководство клуба.
 
«Факел» на выезде одержал победу над «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:1. На 35-й минуте Ильнур Альшин вывел команду вперед. Хозяева смогли отыграться благодаря голу Дмитрия Воробьева на 76-й минуте, а в добавленное время воронежцы вышли вперёд, гол забил Никита Моцпан.

«Факел» с 12 очками находится на 12 месте в турнирной таблице. «Оренбург», набрав 11 очков, занимает 13-е место.

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Фигурист Ангелопол начнёт тренироваться в академии Плющенко
21 октября 2023, 16:21

Фото: istockphoto/sportpoint

Российский фигурист Валерий Ангелопол теперь будет тренироваться в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».
РИА Новости пишет, что спортсмен, ранее выступавший в паре с Василисой Кагановской, предварительно договорился с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С кем будет выступать Ангелопол, пока не сообщается.
 
17 октября стало известно, что тренерам по фигурному катанию запрещено брать в свои группы и профессионально поддерживать фигуриста Валерия Ангелопола.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России информировала о распаде дуэта Валерия Ангелопола и Василисы Кагановской по обоюдному согласию. Позже фигуристка Кагановская рассказала о том, что Ангелопол поставил ей ультиматум, касающийся продолжения их сотрудничества. По словам Кагановской, Ангелопол требовал полного финансового обеспечения с её стороны.
 
Спортивная пара являлась победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.

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#спорт
#фигурное катание
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Российский вратарь попал в рейтинг самых дорогих голкиперов мира
21 октября 2023, 13:29

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных вратарей в мире. Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн.
 
Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.
 
Контракт спортсмена с клубом «Краснодар» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов. РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.

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В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
21 октября 2023, 11:54

Фото: istockphoto/mikeorlov

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов.
РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.
 
«Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея. Чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», - прокомментировал вопрос Матыцин.
В четверг, 19 октября, президент РФ Владимир Путин на совете по спорту требовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые «тащат за границу» талантливых хоккеистов.
 
В начале октября РИА Новости, ссылаясь на несколько источников, сообщало, что спортсменам, тренерам и персоналу госспортшкол в Санкт-Петербурге ограничили выезд за пределы РФ, в том числе в отпуск.

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Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над «Тулицей»
21 октября 2023, 11:42

Фото: Александр Валуев

Команда Суперлиги «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 обыграла «Тулицу» из Тульской области.
Матч прошёл в рамках 4-го тура Чемпионата России по волейболу на площадке подмосковного клуба в Одинцово.

«Я хотел бы отметить наш подход именно к этой игре. В первых трех играх мы почему- то гнались за нашим соперником, чересчур сильно их изучали. Это нас отвлекало от игры. Мы сконцентрировались на своих вопросах, связанных с нашей игрой», – рассказал главный тренер ВК «Заречье-Одинцово» Андрей Ноздрин. 
«3 красивых партии против гостей из Тульской области завершились в нашу пользу! Отдельно отмечу игру Марии Халецкой – опытной волейболистки, перешедшей к нам из московского «Динамо»», – отметил депутат Госдумы Сергей Колунов. 
«Мы сыграли очень собранно. Мы вцепились с первых мячей и не отпускали до конца, не теряли концентрацию. Мы верили в себя и победили», –говорит диагональная «Заречья-Одинцово» Мария Халецкая. 
25 октября пройдёт встреча подмосковных волейболисток с краснодарским «Динамо» на выезде.

«Заречье-Одинцово» — российский женский волейбольный клуб из Московской области. Основан в 1987 году. Клуб дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, Шестикратный обладатель Кубка России и обладатель Кубка Вызова.

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Российский борец-вольник Окороков решил выступать за Австралию
21 октября 2023, 01:52

Фото: iStock/PaSta77

Российский борец вольного стиля Георгий Окороков решил сменить гражданство для участия в летних Олимпийских играх-2024, и теперь будет выступать за Австралию. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia, и он является частью их высокопрофессиональной команды, а также помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — говорится в заявлении Австралийского олимпийского комитета (АОК).

Отмечается, что спортсмен получит гражданство в ускоренном режиме, чтобы помочь Австралии завоевать медали на предстоящих Играх в Париже в вольной борьбе. При этом ему придется отказаться от российского паспорта.

Из-за политической конъюнктуры спортсмены из России лишены возможности выступать в международных соревнованиях. Отдельные федерации допускают россиян к стартам в нейтральном статусе, без флага и гимна. Многие ждут, что здравый смысл среди международных спортивных чиновников восторжествует и все запреты и ограничения будут сняты, как это произошло с российскими киберспортсменами. Те, кто не хочет ждать, меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны.

Уже более сотни российских спортсменов решили перейти в сборные других стран. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.

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#борьба
#россия
#австралия
#гражданство
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Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» будут регулярно проводить в Подмосковье
20 октября 2023, 21:20

Фото: Минспорт МО

Подмосковный Минспорт и Автономная некоммерческая организация «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и вице-президент АНО «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Алексей Чикунов подписали соглашение на XI международном форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. 
«От нашего региона в соревнованиях ежегодно участвуют более 1 тыс детей – 40 команд. Прошедшим летом подмосковная команда «Атлант» стала победителем всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди женских команд 2009-2010 годов рождения. Губернатор уделяет большое внимание развитию детского спорта, и в предстоящем сезоне мы будем рады принимать финальный этап в Подмосковье», – отметил Абарёнов. 
Предмет соглашения – сотрудничество в организации и проведении всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Московской области, создание условий для занятий хоккеем и кадровое обеспечение хоккейной отрасли региона.
 
В 2023 году региональный этап соревнований «Золотая шайба» прошёл в Подольске. Команды из Подмосковья области ежегодно участвуют во всероссийском этапе по всем возрастным категориям.  

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#минспорт мо
#хоккей
#дети
#подмосковье
#московская область
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IBSA: Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
20 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Международная федерация спорта слепых (IBSA) временно приостановила членство в ней России и Белоруссии, об этом сообщается на сайте организации.
Членство в федерации России и Белоруссии частично приостановили на два года. При этом, в IBSA отметили, что не будут выступать против участие российских параспортсменов в международных соревнованиях на индивидуальной основе. 

Напомним, 29 сентября Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Как объяснили представители организации, такое решение было принято на основании нарушения Россией конституционных обязательств членства в IPC.

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