Боец Медведев назвал чемпиона UFC Стрикленда тактической машиной

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Боец RCC Борис Медведев заявил, что чемпион UFC Шон Стрикленд побеждает за счёт того, что силён в тактике.
«Стрикленд – это тактическая машина, которая действует с большим умом. Он хорошо контролирует дистанцию, пробивает серии и постоянно наседает. Очень сложно драться, когда оппонент постоянно рядом с тобой и угрожает ударами. Это заставляет нервничать», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Медведев.
Отмечается, что у спортсмена на счету 28 побед и пять поражений. Он идёт на серии из трех выигранных поединков.
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