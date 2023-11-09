Боец UFC Борщев заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию

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«Кстати, как начал выступать по профессионалам, ни разу с флагом не выходил. Когда я дрался в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти с флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги. Мне не кажется уместным выходить с флагом. Я не дерусь за Россию, за православных людей. Мне перестанут платить, я перестану драться», —объяснил 31-летний Вячеслав Борщев.
Ранее сообщалось, что Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов. В число участников рейтинга Forbes включили только действующих спортсменов. В рейтинге не оказались те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября нынешнего года.
На втором месте расположилась серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова. На третьем нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
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