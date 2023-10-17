Боец UFC Наимов назвал Махачева опасным соперником

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«Думаю, Волкановски может удивить – он крепкий парень. Но я знаю, что взять поединок на коротком уведомлении против такого бойца, как Махачев – это риск. Думаю, Волкановски рассчитывает на свой удар и не закладывается на пять раундов. Махачев – это универсал. Он очень опасный боец и достойный чемпион. Без подготовки ты не победишь Ислама», – высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Наимов.
Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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