Боец UFC Романов объяснил возможную победу Спивака в бою с Ганом

Лучший теннисист России и третий игрок в мировой табели о рангах Даниил Медведев выиграл в матче второго круга Открытого чемпионата США у австралийца Кристофера О''''Коннелла в четырех сетах. Игра продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.