Боец UFC Романов объяснил возможную победу Спивака в бою с Ганом

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Боец UFC Александр Романов заявил, что в бою Сергея Спивака с Сирилом Ганом победу может одержать первый за счёт борьбы.
«На мой взгляд, в этом бою фаворита нет. Многие люди говорят, что Ган переедет Серёгу, но я с ними категорически не согласен. Серёга назло всем переедет Гана на земле!» — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Романов.
Схватка бойца смешанных единоборств Сергея Спивака и французского бойца смешанного типа Сирила Гана пройдёт 2 сентября и возглавит турнир UFC в Париже.
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