Боксёр из США Кевин Джонсон получит российское гражданство

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Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Кевин Джонсон получит гражданство России. Об этом сообщает ТАСС.
Джонсон уже подал все необходимые документы, а также определился с отчеством – он будет Владимировичем, в честь президента России Владимира Путина.
Напомним, что Кевину Джонсону 43 года. За свою карьеру он провёл 60 поединков и одержал 36 побед.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист Мохамед Конате получил российский паспорт. Его агент добавил, что футболист женат на русской девушке, у пары есть дочь. Конате свободно разговаривает на русском, потому что живёт в стране уже более пяти лет.
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Напомним, что Кевину Джонсону 43 года. За свою карьеру он провёл 60 поединков и одержал 36 побед.
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Анастасия Чинкова