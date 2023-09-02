Боксёр из США Кевин Джонсон получит российское гражданство

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что бывший игрок армейцев и сборной России Алан Дзагоев может в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов. Сейчас он поддерживает форму, тренируясь со своей бывшей командой.