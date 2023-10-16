Bola Sport: Месси заранее узнал о том, что выиграл восьмой «Золотой мяч»

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами», чемпион мира Лионель Месси заранее получил информацию о том, что в очередной раз выиграл престижную премию «Золотой мяч» — уже в восьмой раз в своей карьере. Об этом сообщает издание Bola Spoке со ссылкой на друга Месси Алессандро Доссетти.
По информации издания, аргентинцу сообщили о выигрыше «Золотого мяча» ещё 13 октября. Если эти сведения подтвердятся, то Месси получит премию уже в восьмой раз в своей карьере.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на звание лучшего игрока (The Best Men’s Player) по итогам 2023 года. В число кандидатов на получение престижной индивидуальной награды от ФИФА включены 12 футболистов.
При составлении списка учитывались результаты выступления игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Таким образом, достижения футболистов на чемпионате мира в Катаре не рассматриваются при выборе победителя.
В окончательный список вошли Кевин де Брюйне (полузащитник, Бельгия, «Манчестер Сити»), Бернарду Силва, полузащитник, Португалия, «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия (полузащитник, Грузия, «Наполи»), Эрлинг Холланд (нападающий, «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган (полузащитник, Германия, «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри (полузащитник, Испания, «Манчестер Сити»), Хулиан Альварес (нападающий, Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (нападающий, «Пари Сен-Жермен» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен (нападающий, Нигерия, «Наполи»), Килиан Мбаппе (нападающий, Франция, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (полузащитник, Англия, «Вест Хем» / «Арсенал»), Марцело Брозович (полузащитник, Хорватия, «Интер» / «Аль-Наср»).
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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на звание лучшего игрока (The Best Men’s Player) по итогам 2023 года. В число кандидатов на получение престижной индивидуальной награды от ФИФА включены 12 футболистов.
При составлении списка учитывались результаты выступления игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Таким образом, достижения футболистов на чемпионате мира в Катаре не рассматриваются при выборе победителя.
В окончательный список вошли Кевин де Брюйне (полузащитник, Бельгия, «Манчестер Сити»), Бернарду Силва, полузащитник, Португалия, «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия (полузащитник, Грузия, «Наполи»), Эрлинг Холланд (нападающий, «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган (полузащитник, Германия, «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри (полузащитник, Испания, «Манчестер Сити»), Хулиан Альварес (нападающий, Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (нападающий, «Пари Сен-Жермен» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен (нападающий, Нигерия, «Наполи»), Килиан Мбаппе (нападающий, Франция, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (полузащитник, Англия, «Вест Хем» / «Арсенал»), Марцело Брозович (полузащитник, Хорватия, «Интер» / «Аль-Наср»).
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